El PP sale derrotado de tres votaciones por la oposición

La unión de los tres grupos de la oposición –PRC, PSOE y Vox– supuso la derrota del PP en otros tantos puntos del orden del ... día del pleno del Parlamento de este lunes, en cuestiones relativas a la formación de médicos en la especialidad de Urgencias, el rechazo a la autorización de una planta de biogás en Hazas de Cesto y a que los centros escolares permanezcan abiertos tras finalizar la jornada lectiva.

Regionalistas, socialistas y diputados de Vox votaron a favor de la moción del PSOE en la que se insta al Gobierno regional a aceptar todas las plazas de MIR de Urgencias disponibles para 2027, después de criticar que éste rechazara las de 2026, haciendo de Cantabria la única comunidad que no las ha incluido. Asimismo, apoyaron que se aumentaran las plazas de Pediatría y Medicina de Familia, las más necesitadas en la región.

La oposición forzó también que el Parlamento regional exhorte al Ejecutivo cántabro a paralizar la emisión de la autorización ambiental integrada de la planta de tratamiento de residuos para producción de biogás proyectada en Hazas de Cesto. La moción regionalista, aderezada con dos enmiendas de Vox y PSOE, exige analizar y contestar las más de 10.000 alegaciones presentadas contra el proyecto, evaluar si las modificaciones introducidas obligan a retrotraer el procedimiento administrativo y realizar un estudio sobre la necesidad real de implantar macroplantas de tratamiento de residuos en Cantabria.

El último revés para los populares hace referencia a la petición de que los centros educativos mantengan abiertas sus instalaciones comunes (bibliotecas, patios o gimnasios) más allá del horario lectivo, con el fin de que los alumnos puedan hacer un uso gratuito de ellas.

La proposición no de ley, que ha partido de Vox y se ha aprobado con una enmienda del PSOE, requiere al Gobierno de Cantabria que inicie las actuaciones necesarias para que esto sea posible durante el próximo curso académico.