Diputados populares, antes del inicio del Pleno del Parlamento celebrado este lunes. Roberto Ruiz

El PP sale derrotado de tres votaciones por la oposición

José Ahumada

José Ahumada

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:10

La unión de los tres grupos de la oposición –PRC, PSOE y Vox– supuso la derrota del PP en otros tantos puntos del orden del ... día del pleno del Parlamento de este lunes, en cuestiones relativas a la formación de médicos en la especialidad de Urgencias, el rechazo a la autorización de una planta de biogás en Hazas de Cesto y a que los centros escolares permanezcan abiertos tras finalizar la jornada lectiva.

