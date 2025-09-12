Primeros sondeos para la redacción del proyecto del AVE Alar-Reinosa

Las obras del tramo de la alta velocidad ferroviaria entre Alar del Rey y Reinosa no arrancarán hasta 2028. Como pronto, porque hasta ese momento ... no estará redactado el proyecto que la empresa pública Adif encargó a finales del pasado año a tres compañías de ingeniería diferente. Pese a los evidentes retrasos, la adjudicación de ese contrato fue un paso relevante. Y dentro de ese contrato aparecía que, para poder elaborar el proyecto constructivo, los ingenieros se desplazarían a la zona para realizar una campaña geológica e hidrogeológica, que acaba de empezar y que tendrá una duración de un trimestre.

Los primeros trabajos sobre el terreno se llevarán a cabo en horario diurno y constará de cerca de 120 sondeos que permitirán conocer las características geotécnicas de los suelos sobre los que circularán los futuros AVE para la llegada de la alta velocidad a Reinosa.

Las tres empresas que se están encargando de la redacción del proyecto se hicieron con el contrato con una oferta económica de 15,25 millones de euros. Lo que harán será detallar, en un documento que tienen que tener elaborado en un plazo de 36 meses, las soluciones técnicas para ese trazado, que suma 51,4 kilómetros. Ese proyecto definirá las actuaciones para