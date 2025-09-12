El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primeros sondeos para la redacción del proyecto del AVE Alar-Reinosa

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:19

Las obras del tramo de la alta velocidad ferroviaria entre Alar del Rey y Reinosa no arrancarán hasta 2028. Como pronto, porque hasta ese momento ... no estará redactado el proyecto que la empresa pública Adif encargó a finales del pasado año a tres compañías de ingeniería diferente. Pese a los evidentes retrasos, la adjudicación de ese contrato fue un paso relevante. Y dentro de ese contrato aparecía que, para poder elaborar el proyecto constructivo, los ingenieros se desplazarían a la zona para realizar una campaña geológica e hidrogeológica, que acaba de empezar y que tendrá una duración de un trimestre.

