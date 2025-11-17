El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un tren con destino Liérganes en la estación de Santander. Roberto Ruiz

¿Problemas con el tren? El Gobierno de Cantabria publica una guía para reclamar

La iniciativa informará a los viajeros sobre los «privilegios y garantías» de los usuarios ante las diferentes incidencias que se suceden en el transporte ferroviario

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:12

Comenta

Las incidencias en el transporte ferroviario de Cantabria son el día a día para muchos pasajeros. Y el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ... se ha hecho eco de la «extrema necesidad», tal y como defiende el consejero de Industria, Eduardo Arasti, de que los usuarios puedan «defenderse» ante los distintos problemas que surgen en sus viajes en tren. Así, el Ejecutivo regional ofrecerá las herramientas y la información a los usuarios para garantizar sus derechos a través de la guía '¿Problemas con tu viaje?', que recopilará los privilegios y las garantías que amparan a los viajeros ante cada situación problemática, desde que compran el billete hasta que lleguen a su destino.

