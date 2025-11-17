¿Problemas con el tren? El Gobierno de Cantabria publica una guía para reclamar

Las incidencias en el transporte ferroviario de Cantabria son el día a día para muchos pasajeros. Y el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ... se ha hecho eco de la «extrema necesidad», tal y como defiende el consejero de Industria, Eduardo Arasti, de que los usuarios puedan «defenderse» ante los distintos problemas que surgen en sus viajes en tren. Así, el Ejecutivo regional ofrecerá las herramientas y la información a los usuarios para garantizar sus derechos a través de la guía '¿Problemas con tu viaje?', que recopilará los privilegios y las garantías que amparan a los viajeros ante cada situación problemática, desde que compran el billete hasta que lleguen a su destino.

La Dirección General de Comercio y Consumo detalla en el manual los derechos de los usuarios en caso de cancelación y retraso, con el tipo de reclamación que deben hacer en función del tiempo transcurrido entre la llegada prevista y la real. También recoge la indemnización que corresponde al viajero en cada situación, que alcanza incluso el importe íntegro del billete en los casos que corresponda. Expone igualmente los privilegios a los que pueden acceder los usuarios en función del tipo de incidencia, como comida y bebida para largas esperas, alojamiento en caso de ser necesario o la posibilidad de organizar un viaje alternativo en alguno de los casos.

Reclamaciones Cancelación . Recoge la posibilidad de exigir la devolución del importe total del billete.

Retraso . Plantea alternativas en función de la hora prevista y real de llegada del tren.

Comida y bebida . Pueden solicitar comida y bebida dependiendo del tiempo de espera.

Alojamiento . Si es necesario el alojamiento por el retraso, es parte de la indemnización.

Alternativa . La reclamación puede llegar a hacerse cargo de organizar un viaje alternativo.

Equipaje . Informa sobre cómo actuar en caso de pérdida del equipaje del usuario.

Mascotas. Expone las responsabilidad de los viajeros que porten a sus mascotas.

La campaña es un acceso directo a los pasos que debe dar cada usuario en función del problema en la red ferroviaria al que se enfrente. Lo hará proporcionando una vía directa a las páginas de reclamación de las diferentes empresas ferroviarias del país y se difundirá tanto en papel como a través de internet y redes sociales para que el conocimiento de los viajeros sobre sus derechos sea cada vez mayor. Porque «disponer de esta información en el momento que ocurra la incidencia da a los usuarios la posibilidad de gestionar sus viajes conociendo de antemano todas las posibles alternativas y reclamaciones que tiene derecho a realizar».

La del tren no es la primera guía en esta línea que prepara el área de Industria; también se publicó en su día un manual de cara a los viajeros del transporte aéreo.