El PSOE cántabro trata de desvincularse de Leire Díez: «Ya es un tema ajeno al partido» Quiñones afirma que la dirección no le ha pedido explicaciones porque la polémica trasciende lo autonómico, aunque ha estado en contacto con Ferraz:«La única mafia condenada es la del PP»

Daniel Martínez Santander Miércoles, 4 de junio 2025, 19:45 | Actualizado 21:02h.

Con la decisión de Leire Díez de pedir la baja voluntaria y temporal como militante mientras amaina el temporal y a la espera de ver ... si sus polémicas investigaciones tienen una derivada política, en el PSOE de Cantabria trataron ayer de desvincularse de su exconcejala en Vega de Pas, agrupación en la que se encontraba afiliada. «Es un tema ajeno al PSOE de Cantabria. Ya no estamos hablando ni siquiera de una militante del PSOE de Cantabria. Evidentemente, en los últimos días hemos estado conociendo noticias, pero que se escapaban del margen y las fronteras de la comunidad autónoma», subrayó la portavoz de la Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones. Justo ese argumento, el de que esos hechos no tienen nada que ver con la actividad del PSOE cántabro, es el que utilizó para razonar por qué la dirección de la que forma parte no ha mantenido ninguna conversación con Díez desde que saltó el escándalo. Sí ha habido conversaciones e intercambio de información con la dirección de Ferraz en el marco de una interlocución que «es constante en este tema y en cualquier otro».

