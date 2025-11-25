El Puerto adjudica por 1,67 millones el dragado de la canal de navegación desde Punta Rabiosa hasta Somo La medida es una de las acciones propuestas por el estudio del IH Cantabria para asegurar la sostenibilidad de la bahía de Santander

N. G. U. Santander Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

La Autoridad Portuaria de Santander (APS) ha adjudicado a la empresa Ciomar SL el dragado de la canal de navegación de la bahía de Santander desde Punta Rabiosa hasta Somo, trabajo que supondrá un coste de 1,67 millones de euros -distribuidos en cinco anualidades- y que arrancarán este mes de diciembre, cuando se acometerá una primera campaña para la retirada de unos 20.000 metros cúbicos de arena.

Así lo anunció ayer el presidente de la APS, César Díaz, en un comunicado en el que recordó la importancia de esta medida para mantener un calado adecuado para la navegabilidad en la canal y colaborar en la conservación del equilibrio actual de la bahía a largo plazo.

La cifra 20.000 metros cúbicos de arena, aproximadamente, se dragarán, en cada una de las cinco campañas previstas

De hecho, esta actuación, que ya estaba contemplada en los planes de la Autoridad Portuaria, es una de las acciones propuestas por el IHCantabria para asegurar la sostenibilidad de la bahía y plasmadas en un estudio que, subraya Díaz en su comunicado, concluye que la política de gestión de los dragados y vertidos que lleva a cabo este organismo «es sostenible y está contribuyendo eficazmente a la estabilización del sistema de playas Somo-Loredo, así como al equilibrio dinámico de la bahía». En este aspecto, añade el presidente, el Puerto seguirá trabajando «en consonancia con las recomendaciones del Instituto de Hidráulica para mantener este equilibrio a largo plazo».

Las obras en cuestión consistirán en la ejecución del dragado de la canal de navegación desde Punta Rabiosa hasta Somo, para dejarlo a la cota mínima de utilización -1,5 metros, respecto de la cota cero del puerto. Ese trabajo de mantenimiento se desarrollará a lo largo de cinco campañas, cada una con un volumen previsto que no superará los 20.000 metros cúbicos, en las que se actuará en distintos tramos, en función de la situación actual que presenta.

Todas las operaciones que se efectúen dentro de este plan se realizarán con draga-gánguil mixta de cuchara y succión en marcha, que absorbe el agua y la arena que pone en suspensión, minimizando de ese modo la generación de turbidez.