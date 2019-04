El PRC quiere reclamar en el Congreso la cofinanciación al 50% de la Ley de Dependencia DM Miguel Ángel Revilla lamenta que el Gobierno central sólo aportara el 13% el año pasado, lo que provocó «un déficit de 60 millones de euros» DM . Santander Lunes, 15 abril 2019, 18:07

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha dicho hoy que si su partido obtiene representación en el Congreso de los Diputados instará al Gobierno central a que aporte «el 50% como mínimo» de las medidas previstas en la Ley de Dependencia.

Revilla ha hecho estas declaraciones en su visita a la residencia Padre Menni, en Santander, donde ha estado acompañado por el número 1 de los regionalistas a la Cámara baja, José María Mazón, y su homóloga al Senado, Rosa Valdés, así como el candidato a la Alcaldía de la capital cántabra, José María Fuentes-Pila.

El presidente cántabro ha apostado por que desde Madrid se inste al Ejecutivo central a que cofinancie «el 50% como mínimo» de lo previsto en la Ley de Dependencia para que centros como el que hoy ha visitado dispongan de «una holgura económica que no tienen». «Tenemos bloqueada por parte del Gobierno central la aportación a la dependencia en los términos en que siempre se pactó, siempre se habló de cofinanciar al 50 por ciento la dependencia», ha reprochado Revilla.

Según ha dicho, que el Gobierno central sólo aportara «el 13%» para la Ley de Dependencia el año pasado, cuando el Ejecutivo cántabro puso «cien millones» de euros, provoca «un déficit de más de sesenta millones, casi setenta».

A su juicio, una sociedad «medianamente progresista» tiene que atender a los que más lo necesitan, y por ello lamenta que la «buena» idea que tuvo el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero de poner en marcha esta Ley se haya visto «frustrada» porque el Gobierno de España «no ha aportado los fondos necesarios».

De esta forma, ha añadido Revilla, se traslada el peso de la aportación económica a las comunidades autónomas, que «no tienen recursos suficientes para atender a tanta gente», haciendo que lo estén «pagando quienes más lo necesitan»: los pacientes, que en el caso del Padre Menni son más de 600.

El cabeza de lista al Congreso, José María Mazón, ha señalado que este es «uno de los ejemplos» de lo que se puede hacer con un representante «de peso» en Madrid, adonde «no solamente» se irá para pedir infraestructuras, ha matizado.

En su opinión, si una Ley no está dotada presupuestariamente e impone obligaciones a las comunidades autónomas sin financiación «luego no se puede pretender que se exija el cumplimiento del déficit». «El PRC no sólo se preocupa de las infraestructuras, nosotros somos un partido progresista y estamos muy implicados en el ámbito social, en las pensiones, en el empleo y especialmente sensibles en la dependencia», ha subrayado Mazón, quien ha agregado que los regionalistas «nunca» se van a olvidar de estas personas y sus necesidades.

Y ha destacado el «gran perjuicio» que supone que durante estos años el Gobierno central no haya cofinanciado su parte, un coste que ha estimado en unos «200 millones» de euros de deuda para la región. «Por eso, cuando vayamos a Madrid, cuando tengamos voto, cada vez que haya algún tipo de proyecto de Ley, algún tipo de plan o cualquier normativa que vaya incluida en los Presupuestos Generales del Estado, el PRC va a estar a defender eso como el que más», ha enfatizado.