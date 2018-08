El repunte en la llegada de menores inmigrantes llena los centros de acogida de Cantabria

¿Qué pasa cuando los 'menas' llegan a la mayoría de edad»?

Los centros de acogida para menores no acompañados ('menas') están pensados para inmigrantes que no superen los 18 años, pero puntualmente, cuando la persona así lo desea y cumple una serie de requisitos, puede continuar en los programas que desarrolla el Gobierno de Cantabria a través de distintas organizaciones y continuar con su proceso de integración y formación más allá de esa edad. Cuando no se dan esas dos premisas, la obligación de la Administración es comunicar la situación a la Justicia. «Cuando llega ese momento se comunica a la Fiscalía que esta persona ya ha superado esa edad y compete a otros organismos tomar la decisión», apunta Solórzano: o bien la permanencia, o la expulsión.