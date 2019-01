Cortes en la A-67 de Arenas a Mataporquera para los vehículos sin neumáticos de invierno

La nieve está dificultando la circulación por la A-67 que, de manera intermitente, embolsa camiones e impide el paso a vehículos que no tengan neumáticos de invierno. A las 11.30 horas la Dirección General de Tráfico elevó a 'nivel rojo' las condiciones de circulación en buena parte del trazado que discurre por Cantabria. Cuando esto ocurre significa que, desde el kilómetro 117 (Mataporquera) al 157 (Molledo), no puede pasar ningún tipo de vehículo que no lleve los citados neumáticos de invierno -está prohibido el uso de cadenas en este tipo de vías, por los sucesivos túneles que hay-. En determinados momentos, la alerta ha bajado a 'nivel amarillo' y, entonces, los turismos ya pueden pasar sin restricciones.

En cuando a los camiones y autobuses, están siendo embolsados en tres puntos debido a las adversas condiciones del tiempo, que les prohíbe circular por las intensas nevadas que hoy afectan a amplias zonas del interior de la región. Los que circulan en dirección a la Meseta están siendo retenidos en Arenas de Iguña, mientras que los que se dirigen a Cantabria están parados en Aguilar de Campoo (kilómetro 103) y Mataporquera (117).

Con datos actualizados a las 12.30 horas, en la zona de aparcamiento que utiliza la DGT en Arenas Iguña (en la gasolinera) hay unos cincuenta camiones y vehículos articulados esperando desde hace un par de horas. Aguardan la llegada de un convoy con quitanieves que les permita continuar hacia Reinosa. A las 11.30 se llenó el aparcamiento de camiones en Mataporquera (con espacio para veinte vehículos) y la Guardia Civil comenzó a pararlos ya en Aguilar de Campoo.

También presenta 'nivel rojo' o 'amarillo' -oscila con el paso de las horas- la carretera nacional N-611 desde Molledo a Mataporquera, que discurre paralela a la autovía. No pueden circular por esta vía camiones, autobuses y vehículos articulados, y los turismos deben llevar neumáticos de invierno o cadenas cuando así lo indica la DGT, que de manera constante actualiza las restricciones en su página web.

En Cantabria está activada desde las 9.00 horas, la alerta naranja por fuertes nevadas, que prevén acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, en la zona sur de la región, Liébana, el centro y el valle de Villaverde.

La nieve mantiene cerrado desde ayer al tráfico el puerto de Lunada (CA-643), de la red autonómica de carreteras, y es obligatorio el uso de cadenas en Estacas de Truebas (CA-631), Palombera (CA-280), y el acceso a la estación de esquí de Alto Campoo (CA-183).

Santander, esta mañana. / Sane Y alerta por lluvias, viento y olas Además de la alerta naranja por nieve, en Cantabria se ha activado un aviso amarillo por lluvias que afecta al centro y el Valle de Villaverde desde hoy hasta mañana miércoles. A la alerta por precipitaciones se suma otra en la costa por fuerte oleaje. El riesgo de lluvias continuará hasta el jueves, con acumulaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas, en el centro y el valle de Villaverde. Y tanto en esta zona como en el litoral, estará activada la alerta amarilla por viento, con rachas máximas de 100 kilómetros por hora. En Liébana, también se esperan entre el miércoles y el jueves rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. El jueves, la Aemet solo mantiene activada la alerta amarilla en el centro y el valle de Villaverde por lluvias, entre la madrugada de ese día y las 9.00 horas.

En alerta naranja por nieve

Cantabria ha entrado en alerta naranja por nieve y así seguirá hasta la madrugada del jueves. Se espera que las nevadas serán especialmente fuertes esta tarde.

La zona de Campoo, el centro de la región, Valle de Villaverde y Liébana, en altitudes superiores a los 900 metros, serán las áreas más afectadas por el temporal de nieve, donde se podrían acumular los 30 centímetros de espesor. Eso sí, el resto de la geografía no será ajena a la tempestad y la lluvia estará presente en el resto de municipios.

Cortes para prevenir accidentes

El foco hoy está puesto en la red viaria, con el cierre de varios puertos de montaña y un control especial en la A-67, ya que las previsiones avanzaban que en la zona entre Reinosa y el norte de Palencia será en la que más va a nevar. Estos cortes y embolsamientos de camiones son, en principio, de carácter preventivo, de ahí que se hayan puesto en marcha en cuanto comenzó a apreciarse acumulación de nieve en la autovía. Como explicó ayer a este periódico el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, el objetivo del corte de la circulación para vehículos pesados pretende prevenir accidentes, «porque si se cruza uno de ellos en la autovía se puede desencadenar un gran problema». Con los turismos se adopta una actitud más permisiva, ha dicho, «porque si ocurre algo es más sencillo orillarlo».