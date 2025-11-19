Román San Emeterio, elegido miembro del Consejo de Arquitectos de Europa

España ha recobrado la representación en el Buró Ejecutivo (Executive Board) del Consejo de Arquitectos de Europa (ACE-CAE) tras la elección de Román ... San Emeterio Pedraja, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan), como integrante del mismo. La designación de su candidatura, a propuesta del Consejo europeo, se produjo el pasado viernes, en Praga, en el marco de la Asamblea General del Consejo, en la que se celebraron las elecciones al buró.

Román San Emeterio (Santander, 1970), que contó con el apoyo de un 40% de los votos y un 33% de los países pertenecientes al organismo europeo, señala que «España es un país con excelente reputación internacional en el campo de la arquitectura, con especifidades formativas y competenciales muy valoradas en el resto de Europa». Volver a tener voz y voto en el Buró Ejecutivo del Consejo -una institución en constante contacto con los poderes públicos europeos- permitirá influir y perseverar en la defensa de las buenas condiciones profesionales y de la cultura arquitectónica europea. «Nuestra reincorporación supondrá, además, aprender de las experiencias e ideas de éxito de los 35 países miembros y generar con ellos sinergias de interés recíproco», valora el cántabro.

En su exposición como candidato, San Emeterio resaltó que su propuesta trae «compromiso, trabajo en equipo y la creencia en el diálogo abierto», destacando que estas son «las tres herramientas esenciales para reforzar el ACE-CAE como una plataforma vital para el conocimiento, la política y la unidad entre los arquitectos de Europa». El decano del COA Cantabria también resaltó el poder de la arquitectura para configurar sociedades sostenibles e inclusivas desde de lo local: «La mayoría de los arquitectos europeos ejerce en contextos locales. Es ahí, donde vivimos y trabajamos, donde reside el verdadero valor de nuestra profesión».

El santanderino lleva apenas año y medio al frente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan). Tras una trayectoria de más de 25 años de experiencia profesional, ha sido elegido miembro de este órgano internacional entre las doce propuestas presentadas. La presidenta del Consejo Europeo, Marta Vall-llossera, celebró la elección del decano de Cantabria como miembro del buró con la siguiente reflexión: «Buena parte de las normas que se adoptan en España relacionadas con el sector de la edificación se deciden en el seno de las instituciones de la UE. Que las arquitectas y arquitectos españoles recuperemos la representación en el Buró Ejecutivo del CAE significa recuperar la capacidad de influencia en una organización que está en contacto permanente con los centros de decisión para la defensa de la profesión y de la arquitectura».

El único español

El Buró es el órgano encargado de implementar a nivel europeo la política de la organización y adaptar sus prioridades conforme a las decisiones adoptadas en la Asamblea General. Tras las elecciones del viernes, está presidido por Daniel Füngenschuh, elegido en una votación donde se presentaron dos candidaturas. Román San Emeterio, el único integrante español, comparte el espacio de gestión con Carl Bäckstrand (Suiza), Elisabeth Gossart (Francia), Reto Gmür (Suiza) y Diego Zoppi (Italia). A estos se suman otros cinco miembros designados conforme al sistema de rotación. La entidad es el máximo órgano a nivel europeo de representación de la profesión arquitectónica y representa a más de 500.000 arquitectos en toda Europa.

San Emeterio ejercía primero como vicedecano del Colegio cántabro y responsable de su área de cultura y patrimonio. Mañana pone en marcha, tras anunciarlo como un objetivo de su gestión, el Laboratorio de Pensamiento Arquitectónico, que abordará la turistificación del territorio.