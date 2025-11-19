El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Román San Emeterio, durante la presentación de la candidatura. DM

Román San Emeterio, elegido miembro del Consejo de Arquitectos de Europa

España recupera la representación en el Buró Ejecutivo tras la designación del decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

España ha recobrado la representación en el Buró Ejecutivo (Executive Board) del Consejo de Arquitectos de Europa (ACE-CAE) tras la elección de Román ... San Emeterio Pedraja, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria (COACan), como integrante del mismo. La designación de su candidatura, a propuesta del Consejo europeo, se produjo el pasado viernes, en Praga, en el marco de la Asamblea General del Consejo, en la que se celebraron las elecciones al buró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  2. 2

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Román San Emeterio, elegido miembro del Consejo de Arquitectos de Europa

Román San Emeterio, elegido miembro del Consejo de Arquitectos de Europa