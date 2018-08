Sancionada la agente de la Guardia Civil de Cantabria que no quiso ponerse un chaleco antibalas El secretario provincial de AUGC, Alberto Alegría, y la secretaria de la Mujer de la Asociación, Pilar Villacorta, durante una rueda de prensa celebrada en Santander. / DM Pilar Villacorta, que denunció al jefe de Cantabria por discriminación, será suspendida de empleo y sueldo durante un mes DM . Santander Martes, 7 agosto 2018, 17:51

A finales de 2016 la cabo primera Pilar Villacorta denunció al jefe de la Guardia Civil en Cantabria, Luis Antonio del Castillo, porque en un ejercicio de tiro obligó a tres agentes femeninas a ponerse el chaleco antibalas estándar, que no era de su talla ni estaba adaptado a su anatomía. Seis meses después el juez togado militar no sólo archivó la queja, al considerar que no hubo discriminación ni abuso de autoridad ni atentado a la dignidad, sino que, además, acordó proceder contra la agente por su «desconsideración» con el mando. Ahora se ha conocido la sanción impuesta por el director general de la Guardia Civil, Félix Azón: un mes de empleo y sueldo para la guardia civil Pilar Villacorta, que ha ocupado el cargo de secretaria de la Mujer de la Asociación AUGC.

«¿Mi coronel, si a usted le pusieran un tanga se sentiría cómodo?», espetó entonces Villacorta a su superior. Esa fue la frase que implicó la apertura del expediente en el que se solicitaba una sanción de tres meses sin empleo y sueldo y que finalmente ha quedado reducida a un mes de multa, según ha informado este martes la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

En la sentencia previa, el titular del Juzgado Togado Militar Central número 1, Miguel Rodríguez de Paterna, inició el expediente por considerar que esa expresión podría constituir una falta grave. Sostenía el juez con sorna en la sentencia que «no quiero ni pensar qué hubiera pasado si ese improperio y otro parecido lo hubiera dirigido el coronel a la denunciante».

La agente Villacorta fue responsable de la Secretaría de la Mujer y vocal del Consejo de la Guardia Civil hasta enero de 2017. Según explicó ella misma en una rueda de prensa en 2016, el oficial que supervisaba el ejercicio de tiro autorizó a tres agentes a que lo realizaran sin ponerse el chaleco antibalas estándar, porque no había ninguno de su talla ni que se adaptara a su anatomía.

Tras terminar el ejercicio, según su relato, el coronel jefe acudió a la galería de tiro y ordenó que las tres volvieran para «enseñarles» a colocarse el chaleco. La agente manifestó que pusieron a las agentes en fila para enseñarles cómo colocarse el chaleco, con la presencia del coronel, dos tenientes y dos guardias. La cabo denunció al coronel jefe y envío una nota de prensa junto a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), en la que acusaba al superior de abuso de autoridad. En ella, Pilar Villacorta involucraba a sus dos compañeras, que tras las noticias acudieron al coronel jefe para aclarar que nada tenían que ver con la nota y que «no se sintieron acosadas ni humilladas».

Otros casos y la mediación de Sánchez

En el comunicado hecho público hoy, AUGC revela que también han sido sancionados con un mes de empleo y sueldo otros dos guardias civiles y representantes de la AUGC, Juan Couce y Alberto Alegría, quienes denunciaron irregularidades en sus respectivos destinos de trabajo.

Couce, siempre según la asociación, trasladó a sus superiores unas supuestas «irregularidades y negligencias» que estaban teniendo lugar en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. La denuncia, sin embargo, fue archivada y «a continuación se abre expediente para perseguir y sancionar al representante de AUGC por supuestas aseveraciones falsas». Por su parte, Alegría denunció ante los medios de comunicación las «deficientes» condiciones en las que trabajaba el Servicio de Montaña de la Guardia Civil, lo que le costó un expediente por «aseveraciones falsas».

La AUGC cree que estos casos no son sino «un ejemplo más» de los «numerosos» representantes de la asociación que son sancionados «por ejercer el legítimo derecho de asociación profesional».

A su juicio, el nuevo director de la Guardia Civil se ha encontrado con esta situación «heredada» del anterior Gobierno, por lo que ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «rectifique y no permita este atropello», revocando las sanciones con los recursos de alzada que los servicios jurídicos de la asociación presentarán ante el Ministerio de Defensa.

«Sin duda sería una magnífica oportunidad para demostrar que se apuesta por el diálogo y el entendimiento, en lugar de aplicar represión y persecución por ejercitar derechos y solicitar mejoras para que los guardias civiles puedan desarrollar con mayores garantías su trabajo», ha emplazado.