Sanidad absorberá la mitad de los 200 millones que crece el Presupuesto de Cantabria

La gran subida del Presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2026, que sumará 3.953 millones de euros (deuda incluida), tiene un destinatario claro: el ... sistema sanitario. De los más de 200 millones de euros que crecerá el montante total el próximo ejercicio –lo que permite la regla de gasto–, casi la mitad se lo llevará el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que manejará una cuantía de 1.286 millones, un 8,18% más que el ejercicio pasado, que se traduce en 97 millones adicionales. Sumado al presupuesto propio de la Consejería, con las partidas de sus direcciones generales, el departamento de César Pascual contará con una cifra histórica de 1.320 millones de euros. Dicho de otra forma, un tercio de todo el dinero presupuestado por el equipo de María José Sáenz de Buruaga se dedicará a financiar la sanidad cántabra.

Según ha podido saber este periódico, las cuentas del SCS para el próximo año incluyen varias novedades que explican la aportación adicional referida al capítulo de personal, que absorbe la mitad de su presupuesto. No hay que olvidar que ahí se incluye la nómina de las plantillas de toda la red de Atención Primaria –centros de salud, con sus consultorios periféricos, servicios de urgencias (SUAP) y personal del 061– y de los cuatro hospitales (Valdecilla, Laredo, Sierrallana y Tres Mares). Un engranaje de miles de profesionales, que tienen por delante distintas mejoras retributivas. La primera, la ligada a la 'operación pacto por la Sanidad', firmada en junio de 2024, que conlleva una subida salarial progresiva en cuatro años para todas las categorías. Una mejora que se aprobó inicialmente para el colectivo médico y que poco después –en pleno revuelo sindical– se extendió al resto de profesionales, tras la negociación en mesa sectorial, detallando una escala en función de la categoría. Así que ahora toca subir al segundo escalón de esa tabla pactada.

Pero hay otra novedad que engordará buena parte de las nóminas de los trabajadores del SCS y que era una reivindicación que se arrastraba desde hace años: el encuadramiento extraordinario de la carrera profesional. Una tarea minuciosa para el personal de Recursos Humanos, que tendrá que revisar cómo benefician los cambios a los profesionales que tenían pendiente la actualización de este complemento, toda vez que ahora se tendrá en cuenta como tiempo trabajado, por ejemplo, los años de residencia (MIR) o fuera de la comunidad.

Inversiones A las obras ya en marcha en los centros de salud de Cazoña, Campoo y Los Castros, se sumarán al menos otros cinco

Tecnología El Hospital Valdecilla incorporará un nuevo robot Da Vinci y un equipo PET-TAC para el servicio de Medicina Nuclear

Y aún hay otra mejora a la vista, que ya tiene presupuesto asignado, para alegría del personal sanitario. La Consejería va a extender el complemento de atención continuada en caso de incapacidad temporal a todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud, garantizando así que no les mermará el sueldo cuando estén de baja. Una medida que levantó ampollas el pasado mes de mayo cuando trascendió que se había aprobado únicamente para el colectivo médico –lo que motivó las protestas de las organizaciones sindicales, que la tildaron de «discriminatoria»–, cuando otros profesionales sanitarios –personal de enfermería, TCAE, técnicos superiores, celadores, auxiliares administrativos...– también realizan atención continuada. Precisamente, este fue uno de los compromisos que Pascual adquirió con el sindicato Satse cuando se suscribió el acuerdo de enfermería. Ahora se ha decidido que es el momento de hacerlo efectivo. El capítulo de personal también tiene en cuenta el coste de la estabilización de las OPEs pendientes y el incremento de la plantilla, tras las últimas contrataciones. Y se contempla la subida de salarios sujeta a los Presupuestos del Estado (la de este año y el que viene), que podrá aplicarse solo si salen adelante.

La otra mitad del montante

Además de la partida de personal, también aumenta de forma notable la referida a los gastos de farmacia (recetas) y material ortoprotésico, donde Sanidad ha calculado una subida del 10,6% sobre lo presupuestado el año pasado. Y en términos similares crecerá la parte de gastos corrientes, en la que se incluyen la compra de suministros médicos, medicamentos de uso hospitalario y material fungible que necesitan los centros sanitarios en su día a día. Entre ambos capítulos suman la otra mitad del presupuesto del Servicio Cántabro de Salud, que mantiene en torno a los 70 millones lo destinado a inversiones.

En lo referido a infraestructuras, a las reformas ya en curso, como las de los centros de salud de Cazoña, Los Castros y Campoo, se añadirán otras nuevas o ya en tramitación. En concreto, está prevista la construcción de un centro en Polanco, de forma que el edificio actual se destinará al SUAP y a oficinas administrativas; y en Castro Urdiales, con idea de sustituir al de La Barrera. Las obras en la red de Atención Primaria llegarán también a Suances, Piélagos y San Felices de Buelna, a las que hay que añadir los planes de arreglo de consultorios rurales, que aunque son responsabilidad de los ayuntamientos, contarán también con apoyo de la Consejería para su acondicionamiento.

Las cifras 1.320 Millones de euros es el montante total que manejará la Consejería de Salud 97 Millones adicionales recibe el SCS, la mitad de la subida del Presupuesto de Cantabria para 2026

El Presupuesto de 2026 también incluye financiación para otra de las grandes intervenciones que se había anunciado para este verano, pero que ha enlazado un nuevo retraso: el minucioso desmontaje de la antigua Residencia Cantabria, que renacerá como el Parque Científico de la Salud. Por el momento, el único movimiento visible ha sido el inicio del vaciado del archivo del edificio anexo, el de la sede del SCS, que tiene que estar evacuado antes de comenzar la demolición. El plan de traslados que maneja la Gerencia, con el reparto de sus 179 trabajadores en cuatro localizaciones distintas, cuenta con terminar esas reubicaciones antes de final de año, de forma que en 2026 arranquen por fin los trabajos en la Residencia.

En cuanto a las inversiones en tecnología, destacan por cuantía un nuevo robot quirúrgico Da Vinci y un PET-TAC para el servicio de Medicina Nuclear de Valdecilla. Por último, de las cuentas de la propia Consejería, que representan los casi 34 millones restantes, el incremento calculado es del 5,3%, destinándose la mayor parte a la Dirección de Salud Pública, de la que dependen las campañas de vacunación y los tres programas de detección precoz de cáncer (mama, colon y cérvix).