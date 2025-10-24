El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un equipo quirúrgico de Valdecilla realiza una operación con el robot Da Vinci, tecnología que será renovada en 2026. Daniel Pedriza

Sanidad absorberá la mitad de los 200 millones que crece el Presupuesto de Cantabria

La Consejería contempla extender el plus de atención continuada en caso de baja para todos los trabajadores y la actualización de la carrera profesional

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:13

Comenta

La gran subida del Presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2026, que sumará 3.953 millones de euros (deuda incluida), tiene un destinatario claro: el ... sistema sanitario. De los más de 200 millones de euros que crecerá el montante total el próximo ejercicio –lo que permite la regla de gasto–, casi la mitad se lo llevará el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que manejará una cuantía de 1.286 millones, un 8,18% más que el ejercicio pasado, que se traduce en 97 millones adicionales. Sumado al presupuesto propio de la Consejería, con las partidas de sus direcciones generales, el departamento de César Pascual contará con una cifra histórica de 1.320 millones de euros. Dicho de otra forma, un tercio de todo el dinero presupuestado por el equipo de María José Sáenz de Buruaga se dedicará a financiar la sanidad cántabra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sanidad absorberá la mitad de los 200 millones que crece el Presupuesto de Cantabria

Sanidad absorberá la mitad de los 200 millones que crece el Presupuesto de Cantabria