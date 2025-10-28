El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El sector ganadero pierde 600.000 euros por semana sin actividad en el Ferial de Torrelavega

Varias comunidades autónomas han seguido en los últimos días las medidas adoptadas por el Gobierno de Cantabria

Sócrates Sánchez

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Cantabria afronta su segunda semana con las medidas de suspensión de ferias y romerías por la dermatosis nodular, es decir, cualquier evento donde se concentren ... animales (a excepción de perros y gatos). La decisión adoptada por el Gobierno regional –el lunes 20 de octubre– se puede prolongar por periodos de dos semanas. De momento, su vigencia está asegurada hasta el próximo 3 de noviembre. Dentro de esta obligación también se incluye el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, que ve paralizada su actividad habitual de los martes y miércoles. «Da un aspecto del mercado muy distinto a lo habitual», se atreve a decir Isaac Bolado, director del Ferial. Algo que también nota el sector, ya que el volumen de negocio, entre la compraventa de ganado, alcanza los 600.000 euros semanales.

