–Viene de una familia muy socialista. Su abuela, su madre, su hermana... todas militantes históricas en Santoña. ¿Qué dicen en su casa sobre la ... situación actual del PSOE?

–Es cierto que mi familia es socialista, pero en mi casa siempre hemos hablado muy poco de política. No es un tema de conversación que haya tenido mucha presencia entre nosotras. Y ahora tampoco lo es, la verdad.

–Y a usted, ¿los últimos casos de corrupción de su partido le causan más decepción o más vergüenza?

–Todos tenemos un sentimiento de decepción hacia la política en términos generales. Se ha expandido una violencia verbal en las distintas instituciones que no hace justicia a la clase política, creo que eso no es positivo ni bueno para nadie, y eso sí me causa cierto pudor y cierta vergüenza a veces. Pero es superior el orgullo que me causa ser socialista y ver las políticas progresistas que se han implantado como consecuencia del gobierno de Pedro Sánchez.

–No me refería tanto a eso como a los últimos casos de corrupción.

–Estos casos son un punto negro, una mancha, pero creo que todas las medidas que se van a establecer van a permitir seguir hacia adelante y que no se vean empañadas las políticas llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno.

«No contemplo un adelanto electoral que deje el Gobierno en manos de la derecha»

–Acaba de estrenarse en la Ejecutiva de Pedro Sánchez, ¿allí se va solo a escuchar y a asentir o también hay voces críticas y puede dar su opinión?

–Todos tenemos posibilidad de intervenir, de ser críticos con aquellas cuestiones que nos parece que no se ajustan a la realidad o que tienen que ser objeto de cambio, y tenemos oportunidad de participar de una forma más natural y más sencilla de lo que igual desde fuera se puede ver.

–Entonces, ¿en esa reunión de la Ejecutiva a la que ha asistido alguien ha tomado la palabra contra alguna decisión de Pedro Sánchez?

–No, en el Comité Federal se refrendó de forma clara un apoyo firme desde la organización a la dirección del partido, y en la Ejecutiva Federal también hay un cierre de filas. Las medidas que se han aprobado, tanto a nivel orgánico como a nivel institucional, son las que entendemos que se debían tomar con contundencia, ejemplaridad y proporcionalidad, y en ese sentido no ha habido una línea discordante. Pero sí considero que, si en un momento dado hay algo que no encaja o que consideramos que se puede hacer de otra manera, hay una libertad plena para poder expresarlo así.

–¿No está a favor de un adelanto electoral?

–No, en ningún caso. De ninguna de las maneras contemplo la posibilidad de que ahora mismo el Gobierno quede en manos de la derecha. Lo que hace el PP es pedir elecciones de forma sistemática porque él no tiene ahora mismo capacidad de pactar. Entiende que si esperamos al 2027, los bulos y las mentiras que vierten sobre el Gobierno de España pueden quedar sin efecto y ve peligrar su propia candidatura en el PP.

–Pero la petición de elecciones anticipadas está sustentada en los casos de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, no en bulos.

–Las elecciones anticipadas han sido el mantra permanente del PP desde que no consiguieron hacer una política de pactos.

«No vamos a aceptar nunca una ley de financiación que presente recortes para Cantabria»

–¿Es muy complicado defender políticas de su partido que van en contra de los intereses de Cantabria? En su día al PP le pasó con el 'fracking', pero al PSOE le ocurre ahora con el lobo y la financiación autonómica.

–Creo que esa línea política es más propia del PP, que ha votado en contra de la quita de la deuda, de los presupuestos del Estado, de que se triplique la inversión en vivienda y de todo aquello que a Cantabria le puede satisfacer o beneficiar.

–Bien, pero ¿cuál es su postura personal sobre la protección del lobo, por ejemplo?

–Son temas complejos, habrá que buscar qué es lo que más satisface a nivel autonómico, pero siempre en concordancia con el Gobierno de España.

–¿Y en el tema de la financiación catalana que defiende el PSOE? Cantabria puede llegar a perder 400 millones anuales.

–Nosotros no vamos a aceptar nunca una ley de financiación que presente recortes para la comunidad, y tampoco creo que sea algo que vaya a hacer el Gobierno de España. Somos plenamente conscientes de que Cantabria es la comunidad autónoma con mayor volumen de financiación por habitante.

–Pedro Casares no acaba de confirmar si será el candidato electoral del PSOE en Cantabria en 2027. ¿Debe serlo?

–Tenemos que guardar la línea prudente que ha manifestado el secretario general. Él se manifestará cuando lo entienda oportuno. Ha ido respetando los plazos que se marcan conforme a las primarias establecidas en nuestro partido de forma exquisita, y siempre ha acertado en el respeto a esos plazos. Será él como secretario general el que se pronuncie acerca de esta cuestión.