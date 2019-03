La Tarjeta Amigo de Cabárceno ya solo se puede comprar de forma online El pasado 19 de marzo Cantur modificó el sistema de venta del bono anual ANA DEL CASTILLO Santander Martes, 26 marzo 2019, 09:59

Ya no vale ir hasta Cabárceno y sacar la Tarjeta Amigo (anual) en la misma taquilla. Desde el pasado 19 de marzo el sistema de venta ha cambiado y ahora es obligatorio hacerlo a través de la página web de Cantur. «El Parque de Cabárceno te lo pone fácil: si quieres comprar tu Tarjeta Amigo sólo tienes que entrar en la web y hacerte con ella. Desde casa, sin papeles, fácil y rápido», publica la Sociedad en su página.

La Tarjeta Amigo tiene tres modalidades: individual (para mayores de 18 años), familiar (para padres e hijos de entre 4 y 17 años) y familiar plus (para padres, hijos de entre 4 y 17 años y dos abuelos). Cantur explica que solo hay que elegir el tipo de tarjeta, registrarse en la compra online, indicar los datos y listo. Una vez comprada, el usuario recibirá un email donde se le indicará que ya puede pasar a recogerla por el mismo Parque.

Sin embargo, el cambio ha cogido por sorpresa a los 'habituales' del Parque, que incluso han llegado a poner reclamaciones por la falta de información y difusión. Es el caso de L. R., que el pasado domingo acudió hasta el Parque para disfrutar de un día en familia, pero acabó torcido y con una queja formal. «No han dado margen de información. Así que si no te has enterado te fastidias. ¿Y mi madre, que no tiene internet, cómo lo hace?», se pregunta.