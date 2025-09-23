El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Josep Escartin, defensor de Sabadell y Julio David García, gestor de Nueva Vida, en la ponencia del Parlamento de Cantabria DM

«La trata no es un debate político, es una violación de derechos humanos»

El Parlamento acogió este martes el acto por el Día Internacional contra la Trata de Persoans, con la asociación Nueva Vida y el defensor del pueblo de Sabadell como voces principales

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:51

El Parlamento de Cantabria se convirtió este martes en el epicentro de la denuncia contra la explotación sexual y la trata de personas y lo ... hizo en el marco de los actos con motivo del Día Internacional contra la Trata de Personas, que organizaba la Asociación Nueva Vida, una entidad que desde hace más de 25 años acompaña a mujeres en contextos de prostitución y que hoy quiso subrayar que esta realidad «también ocurre aquí, en nuestra tierra». Por ello reclamó más medios, leyes eficaces y la implantación de la figura del defensor de la ciudadanía en los municipios cántabros.

