La Universidad de Cantabria y Unate fomentarán la investigación sobre el envejecimiento Han firmado un convenio de colaboración que consolida y amplía la cooperación entre ambas instituciones

Martes, 21 de octubre 2025, 16:57

La Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Permanente-Unate han firmado un convenio de colaboración que amplía la cooperación en el ámbito de la formación a lo largo de la vida, el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores.

La rectora de la UC, Conchi López, y el presidente de Unate, Modesto Chato, han suscrito este lunes el acuerdo que establece un marco de colaboración estable durante los próximos cuatro años, prorrogable, que permitirá el desarrollo conjunto de programas docentes, actividades culturales e investigaciones relacionadas con el envejecimiento y la inclusión social.

En un comunicado de la UC, la rectora ha destacado tras la firma que este convenio «muestra de la voluntad de la Universidad de Cantabria de acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, algo que también se refleja con el Programa Sénior o con la amplia oferta de formación permanente».

«La colaboración en un ámbito de gran relevancia social, como es el estudio del envejecimiento y la inclusión, permitirá a la UC aportar su capacidad investigadora y docente para generar conocimiento útil y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas mayores», ha añadido.

Modesto Chato, por su parte, ha recordado el papel fundamental de la UC en el desarrollo de la entidad que fundó en 1978 y cómo, con este convenio, se convierte en uno de los motores estratégicos de su futuro.

«La Universidad de Cantabria, como Unate, entiende que las personas mayores son una parte fundamental de la sociedad y que pueden y deben seguir aportando a esta. Este convenio demuestra la importancia de colaborar y de compartir recursos humanos y físicos para aportar a un futuro donde los derechos de las personas estén en el centro de nuestros proyectos», ha señalado.

Entre los ámbitos de actuación destacan la promoción del envejecimiento saludable, activo y participativo, la defensa de los derechos de las personas mayores y el impulso de proyectos culturales intergeneracionales.

Ambas instituciones se comprometen, además, a favorecer el intercambio de información y la transferencia de conocimiento en estas áreas, ha detallado la UC en su nota de prensa.