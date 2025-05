Valdecilla cerrará hasta 122 camas en un verano en el que se prevé «operar más»

No pinta mal la previsión de los hospitales para la campaña de verano, que aspiran incluso a mantener un ritmo en los quirófanos mayor que ... otros años –se entiende que para no frenar más de la cuenta la evolución de las listas de espera, ahora que los números empiezan a bajar–. Esa es, de hecho, la gran novedad en los planes que ya tienen preparados los centros para ajustar las estructuras a la demanda estival y a las vacaciones de la plantilla. De entrada, en Valdecilla la previsión es reducir el número de camas de las especialidades médicas (Medicina Interna, Neurología y Neumología, principalmente) de forma progresiva, como explica el gerente del hospital, Félix Rubial: «En junio serán 57 las camas indisponibles, que llegarán a 65 en julio y hasta 122 en los meses de agosto y septiembre». El año pasado se prescindió de 130, pero de cara a este verano «vamos a mantener al 100% las 28 camas del hospital de semana, en previsión de una mayor actividad quirúrgica, tanto ordinaria como extraordinaria». De lo que se trata es de aprovechar el descenso de la demanda hospitalaria, que se corresponde con la reducción de determinadas patologías más propias del invierno (como las infecciones respiratorias, causa de gran parte de las descompensaciones que sufren los mayores) para aumentar la capacidad quirúrgica.

«Aunque la capacidad quirúrgica siempre cae en los meses de verano, esta vez se va a programar más que otros años» Félix Rubial Gerente de Valdecilla

«Está claro que la actividad en verano va a caer, con respecto al resto del año, es algo lógico y natural porque no hay posibilidad de sustituir a todos los profesionales, pero vamos a intentar operar más. Es por eso que nos cubrimos con un mayor número de camas destinadas a pacientes quirúrgicos», indica el gerente.

También en el Hospital Sierrallana cuentan con mantener «si es posible» una parte de las cirugías que se realizan en horas extra. En concreto, esa es la previsión que tienen los servicios de Cirugía General, Traumatología, Urología y Oftalmología, según confirma a este periódico la gerente del centro, Yolanda Montenegro. «Aunque estaremos pendientes de la demanda de fracturas, que suele aumentar en verano y nos puede variar algo la planificación, la idea es mantener en funcionamiento cinco de los siete quirófanos –uno es para las urgencias– para cirugías programadas». En cuanto a la hospitalización, «Sierrallana cerrará 20 camas –diez de Medicina Interna y otras diez quirúrgicas–, además de doce de Hospitalización Domiciliaria, igual que otros años», precisa Montenegro.

«Ahora mismo el hospital está lleno, la verdad es que no recuerdo un mes de mayo tan atípico, estamos teniendo mucha urgencia» Yolanda Montenegro Gerente de Sierrallana

«Nos iremos adaptando en función de la demanda», indica en relación al servicio de Urgencias, donde en principio «se reforzará con un triaje más los lunes», que siempre es el día de mayor presión. Yaunque la previsión es ponerlo en marcha «del 15 de julio al 30 de agosto», la gerente no descarta adelantarlo al 15 de junio, «porque está siendo una primavera muy atípica, de mucha urgencia. No es normal que en mayo lleguemos a registrar 260 casos en un día. Estamos viendo en esta época mucho mayor descompensado que no suele ser lo habitual». De hecho, en la actualidad Sierrallana registra una ocupación que roza el lleno. Así que ese refuerzo previsto en Urgencias dependerá de si se trata de un pico circunstancial, «cuyos motivos habría que analizar», o de si se mantiene la afluencia al mismo nivel en las próximas semanas.

Más optimista se muestra el gerente del Hospital de Laredo, sobre todo si echa la vista atrás un año, cuando estaba en plena crisis por las bajas acumuladas en el equipo de Urgencias. «La verdad es que afrontamos el verano con la tranquilidad de tener la plantilla de Urgencias de facultativos al completo y diseñada para la autocobertura», dice Antonio Juan Pastor, sin perder de vista que la posibilidad de sufrir incidencias sobrevenidas está siempre ahí, con los problemas que representa cuando no hay recambio posible. En todo caso, destaca la colaboración que recibe el centro pejino por parte de los equipos de Valdecilla para las especialidades de Anestesia, Pediatría y, más recientemente, de Traumatología, con profesionales que voluntariamente se desplazan para garantizar la cobertura de las guardias y la atención urgente las 24 horas. A estas alturas, reconoce que la incógnita es si conseguirán suficiente personal sustituto de enfermería. «En este momento, tenemos aseguradas siete sustituciones, pero nos harían falta más». Entre otras cosas, subraya el gerente, porque, «a diferencia de otros hospitales, aquí la hospitalización no baja en verano (es por eso que no cabe una reducción de camas), sino que se mantiene. Lo que cambia es el tipo de ingreso; aumentan las estancias cortas de población flotante».

«A diferencia de otros hospitales, en Laredo la ocupación no baja en los meses de verano, sino que se mantiene» Antonio Juan Pastor Gerente de Laredo

No hay que olvidar que el área de salud de Laredo multiplica su número de residentes de forma exponencial de julio a septiembre y, en consecuencia, crece la demanda en Urgencias, «casi el doble de lo habitual». No obstante, desde la Dirección insisten en que «afrontamos el verano mucho mejor que el año pasado», en el que tuvieron que suspender incluso el servicio de Hospitalización Domiciliaria para destinar su personal a cubrir las ausencias del equipo de Urgencias. «Fue una medida excepcional que ahora no será necesaria», asegura Pastor. En el ámbito quirúrgico, Laredo reducirá la actividad un 25% –de cuatro quirófanos a tres–.