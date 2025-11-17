El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Amaya Martínez (Unidad de Hipertensión Pulmonar), Carmen Fariñas (Enfermedades Infecciosas/Unidad VIH), Chema de la Torre (Cardiología), José Manuel Cifrián (Neumología), Jesús Artal (Psiquiatría) y Fernando Rivera (Oncología), responsables de los servicios premiados este año. Roberto Ruiz

Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés

Cardiología y Oncología son reconocidos como los mejores servicios del país, junto con la Unidad de VIH y el proyecto de Psiquiatría de mentoría terapéutica para adolescentes

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Hospital Valdecilla llegaba hoy a la gala de los premios Best in Class (BIC), considerados los 'Óscar' de la sanidad, en una posición privilegiada: ... con el título de mejor hospital de alta complejidad de España en la edición de 2024, siendo el centro con más candidaturas finalistas este año (15) y con el mejor palmarés acumulado en toda la trayectoria de este certamen nacional promovido por la publicación Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. A los 61 galardones conseguidos desde que se presentó por primera vez, hace 13 años, Valdecilla sumó en la ceremonia celebrada en Madrid otros cuatro: los de mejor servicio de Cardiología y de Oncología, mejor Unidad de VIH/Sida, mejor Proyecto de Humanización, para el programa Mentte de Psiquiatría (dedicado a la mentorización terapéutica para adolescentes); y mejor Unidad de VIH/Sida, además de una mención de honor para la Unidad de Hipertensión Pulmonar de Neumología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    Cuando el covid no se supera
  5. 5

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  6. 6

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  7. 7

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés

Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés