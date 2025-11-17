Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés

El Hospital Valdecilla llegaba hoy a la gala de los premios Best in Class (BIC), considerados los 'Óscar' de la sanidad, en una posición privilegiada: ... con el título de mejor hospital de alta complejidad de España en la edición de 2024, siendo el centro con más candidaturas finalistas este año (15) y con el mejor palmarés acumulado en toda la trayectoria de este certamen nacional promovido por la publicación Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. A los 61 galardones conseguidos desde que se presentó por primera vez, hace 13 años, Valdecilla sumó en la ceremonia celebrada en Madrid otros cuatro: los de mejor servicio de Cardiología y de Oncología, mejor Unidad de VIH/Sida, mejor Proyecto de Humanización, para el programa Mentte de Psiquiatría (dedicado a la mentorización terapéutica para adolescentes); y mejor Unidad de VIH/Sida, además de una mención de honor para la Unidad de Hipertensión Pulmonar de Neumología.

El dato 65 premios BIC acumula Valdecilla desde que se presentó por primera vez en el año 2013

Un resultado que «supone un reconocimiento al trabajo de nuestros profesionales y a una trayectoria de excelencia sostenida en el tiempo», como destacaron el consejero de Salud, César Pascual, y el gerente del hospital, Félix Rubial, «profundamente orgullosos del talento y la dedicación que cada día demuestran nuestros equipos». Ambos asistieron a la entrega, junto a los responsables de los servicios distinguidos. Entre ellos, repetía Chema de la Torre, jefe de Cardiología, cuyo equipo revalidó el éxito de 2024. «Es una satisfacción para todos los que formamos el servicio, pero para nada nos induce a pensar que somos 'los mejores', sino que estamos entre los que lo hacen bien», indica el cardiólogo.

A su juicio, «lo que se valora es un equilibrio global de calidad», tanto en la dimensión asistencial, como en la formativa y la investigadora. Así, resalta que «los cursos que desarrollamos en el Hospital Virtual son ampliamente reconocidos y tenemos visibilidad nacional e internacional, algo que es clave. Valdecilla es un catalizador de valor, es un hospital que facilita y promueve la excelencia, y cuando estás rodeado de gente que lo hace bien... eso es muy contagioso».

Otra de las veteranas (por las veces que ha recogido ya esta distinción) en el escenario de los BIC es Carmen Fariñas, jefa de servicio de Enfermedades Infecciosas, que en esta ocasión volvió a celebrar el galardón para la Unidad de VIH/Sida (y ya tiene siete BIC en su historial), un referente nacional que este año se lleva, además, el premio a la Excelencia 5 Estrellas, concedidos cuando se ha ganado el distintivo tres ediciones seguidas.

El segundo BIC 2025 al mejor servicio de Valdecilla lo ganó Oncología. Para su máximo responsable, Fernando Rivera, «es un reconocimiento al esfuerzo y la generosa dedicación de muchas personas que durante años han dedicado lo mejor de sí mismas a atender con solvencia técnica pero sobre todo con mucho cariño a nuestros pacientes con cáncer».

Las frases Jefe de Cardiología Chema de la Torre «El valor fundamental son las personas y todos los profesionales que integran el servicio de Cardiología en sus múltiples niveles» Jefa de Enfermedades Infecciosas Carmen Fariñas «Es un reconocimiento a un equipo comprometido con una atención cercana y libre de estigma a las personas que viven con VIH» Jesús Artal «Hace falta la implicación de la sociedad para afrontar ola de problemas de salud mental de la población, en especial de adolescentes» Jefe de Oncología Fernando Rivera «Son muchas las personas que han dedicado lo mejor de sí mismas a atender con solvencia técnica y cariño a los pacientes con cáncer» Jefe de Neumología José Manuel Cifrián «En los últimos años ha habido grandes avances diagnósticos y terapéuticos en Hipertensión Pulmonar, una enfermedad rara grave»

Y aunque se quedó a un paso del BIC, el servicio de Neumología celebró la mención de honor en Hipertensión Pulmonar, «un reconocimiento a más de 30 años de trabajo en una enfermedad rara grave, en la que apenas había opciones terapéuticas de éxito y que en los últimos años ha tenido grandes avances diagnósticos y terapéuticos», en palabras del jefe de Neumología, José Manuel Cifrián, que destaca especialmente el trabajo de los neumólogos Amaya Martínez, David Iturbe y Víctor Mora, equipo de enfermería y de ensayos clínicos, que asumen en primera persona los cuidados de estos pacientes (también derivados de otras comunidades) a través de «una unidad altamente especializada».

Proyecto innovador

El palmarés de este año de Valdecilla lo completa el premio al mejor proyecto de humanización para el programa Mentte. Como explica el jefe de servicio de Psiquiatría, Jesús Artal, «estamos viviendo una ola de problemas de salud mental que afecta a toda la población, y de forma muy especial a nuestros adolescentes. Esta situación no se va a resolver solamente aumentando el número de profesionales, sino que hace falta la implicación de toda la sociedad. Y esta es la esencia del proyecto Mentte». Artal recuerda que «la mentoría es una actividad reconocida desde hace muchos años, incluso siglos, en la educación y en la empresa. Lo innovador de este proyecto es su aplicación en el ámbito clínico y que los mentores trabajen de forma individualizada, planificada y coordinada con el equipo de salud mental».

Valdecilla puede presumir de ser el hospital «más premiado» de España en la historia de estos galardones, a los que se presentó por primera vez en 2013 –a iniciativa del actual consejero, que en aquel momento era el gerente–. Con los de este lunes, suma 65 BIC. El hospital que más se le acerca en número de triunfos es La Paz (Madrid), que hasta este lunes tenía 51. Valdecilla, además, cuenta con ocho menciones de honor y siete 5 Estrellas. Y no hay ningún otro centro que haya llegado a la final con más nominaciones que Valdecilla, el único que ha superado las 18, y lo ha hecho en seis ocasiones (2014, 2015 y del 2018 al 2021).