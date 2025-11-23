Un 'viernes negro' alternativo para el comercio de Santander: bingo con premios para gastar en tiendas locales

Oficialmente el 'viernes negro', uno de los eventos comerciales más esperados del año para los consumidores, llega el próximo viernes 28 de noviembre. Seguido va ... el 'Cyber Monday', que se celebrará el uno de diciembre. Dos días en los que las grandes tiendas ofertan sus productos rebajados y en los que los clientes aprovechan esos descuentos para ir adelantando las compras de Navidad o adquirir productos tecnológicos y electrodomésticos más baratos, que son los artículos estrella de estos eventos comerciales. Unos descuentos que «no dejan margen de maniobra» a los pequeños comercios, que no se cansan de repetir, año tras año, que no pueden asumir tales rebajas ni competir con las grandes cadenas. De hecho, aunque quedan días para la fecha marcada, muchas de esas cadenas o plataformas 'online' ya han empezado con las rebajas. Y esa es precisamente la queja del pequeño comercio. Y es que, lejos de limitar esta cita a una jornada, se llegan a prolongar «hasta un mes». Se puede ver por las calles de Santander, donde ya hay carteles en los diferentes escaparates que anuncian «grandes ofertas».

Las claves En la capital cántabra Los clientes que compren en las tiendas adheridas optan a vales de hasta 500 euros para gastar en ellas

En 2023 El Ministerio de Consumo detectó que el 70% de las rebajas anunciadas eran «falsas o engañosas»

Una situación que lamentan desde las asociaciones que aglutinan al sector. «La mayoría de nuestros asociados están en contra, es una fórmula que ya no tiene sentido, muchas franquicias y centros comerciales ya no hablan del 'black friday', hablan de la semana o del mes del 'black friday'. Es otra batalla perdida», apunta Óscar Boo, de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Santander. En la misma línea se posicionan en Torrelavega. Miguel Rincón, presidente de Apemecac (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria), explica que «no todos los negocios se lo pueden permitir. Por ejemplo, para las tiendas de moda que trabajan con diferentes marcas es inviable. Ellos compran la ropa que venden ahora en junio o julio, y hacen un encargo específico con una campaña que tiene unos márgenes comerciales. No pueden ahora, como llega esta fecha, reponer de un día para otro».

Por su parte, Gonzalo Cayón, secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (Coercan), dice que «cada vez más comercios se suman a esta iniciativa, aunque a veces de manera casi forzada, debido a las campañas de promoción que desde los propios ayuntamientos o asociaciones se realizan». «También debido a las campañas publicitarias que grandes cadenas realizan los días o las semanas previas», detalla.

Celebración alternativa

En Santander, el comercio local hará su propia celebración. La Dirección General de Comercio del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander impulsan el evento 'Santander Local Fest', una jornada organizada junto a Coercan. El evento será el viernes 28, a partir de las 11.00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, y habrá talleres y experiencias gratuitas para todos los públicos; conciertos; y demostraciones culinarias en directo; así como una zona gastronómica con 'food trucks' y un gran bingo con hasta 2.400 euros en premios. Así, durante la semana que entra, cada persona que compre en una tienda adherida a esta campaña recibirá un cupón oficial del evento, que podrá canjear por cartones de bingo en la plaza del Ayuntamiento de Santander el viernes 28, para participar en partidas con premios de 100 y 500 euros en vales de compra.

Por su parte, el Gobierno de Cantabria pide a los consumidores que «extremen las precauciones» antes de adquirir un producto con «rebajas atractivas» durante la campaña del 'viernes negro'. Así, el Ejecutivo quiere proteger al consumidor frente a los precios «abusivos disfrazados de grandes oportunidades», después de que el Ministerio de Consumo detectase que un 70% de las rebajas anunciadas en comercios electrónicos durante el 'black friday' de 2023 incumplían la normativa de protección al consumidor, «al ser rebajas falsas o engañosas». Por eso, insisten en la importancia de revisar con antelación los precios de los productos que se quieran adquirir. Y recomiendan pedir y conservar el tique y factura, «ya que es la garantía del producto».