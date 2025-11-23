El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Una joyería ubicada junto a la plaza del Ayuntamiento de Santander, que ya tiene carteles de descuentos en su escaparate. Roberto Ruiz

Un 'viernes negro' alternativo para el comercio de Santander: bingo con premios para gastar en tiendas locales

El Gobierno de Cantabria pide a los consumidores que extremen las precauciones para protegerse de las cifras «abusivas disfrazadas de grandes oportunidades»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Oficialmente el 'viernes negro', uno de los eventos comerciales más esperados del año para los consumidores, llega el próximo viernes 28 de noviembre. Seguido va ... el 'Cyber Monday', que se celebrará el uno de diciembre. Dos días en los que las grandes tiendas ofertan sus productos rebajados y en los que los clientes aprovechan esos descuentos para ir adelantando las compras de Navidad o adquirir productos tecnológicos y electrodomésticos más baratos, que son los artículos estrella de estos eventos comerciales. Unos descuentos que «no dejan margen de maniobra» a los pequeños comercios, que no se cansan de repetir, año tras año, que no pueden asumir tales rebajas ni competir con las grandes cadenas. De hecho, aunque quedan días para la fecha marcada, muchas de esas cadenas o plataformas 'online' ya han empezado con las rebajas. Y esa es precisamente la queja del pequeño comercio. Y es que, lejos de limitar esta cita a una jornada, se llegan a prolongar «hasta un mes». Se puede ver por las calles de Santander, donde ya hay carteles en los diferentes escaparates que anuncian «grandes ofertas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un 'viernes negro' alternativo para el comercio de Santander: bingo con premios para gastar en tiendas locales

Un &#039;viernes negro&#039; alternativo para el comercio de Santander: bingo con premios para gastar en tiendas locales