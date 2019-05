El PRC «volverá a hacer historia», augura Revilla El próximo domingo se presentarán los candidatos de los 102 municipios | El candidato a la reelección y presidente de Cantabria no garantiza su apoyo a Sánchez PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Martes, 7 mayo 2019, 13:29

El PRC «volverá a hacer historia y a revolucionar la política cántabra». Al menos eso arfirma el presidente de Cantabria y candidato a la reelección, Miguel Ángel Revilla, que augura una victoria en las elecciones autonómicas, en las que espera «una mayoría suficiente» para continuar el proyecto en el Gobierno.

Revilla se declaró «muy orgulloso» del trabajo realizado por la organización que ha hecho posible la obtención por primera vez de un escaño en el Congreso de los Diputados. Un resultado que califica como «un éxito».

El líder regionalista realizó este análisis anoche durante una reunión del Comité Ejecutivo, convocada para analizar los resultados de las pasadas elecciones generales y ultimar, casi sin pausa entre una y otra, los contenidos de la campaña autonómica y municipal que comienza el próximo viernes.

En esta campaña, el objetivo es trasladar a la ciudadanía los proyectos con los que el Partido Regionalista aspira «fortalecer» la recuperación económica y social, entre los que destacan «una firme apuesta por la industria», las políticas de desarrollo rural, el apoyo a los ayuntamientos y el pago de la deuda histórica del Estado con la Comunidad Autónoma, una asignatura en la que jugará «un papel esencial» José María Mazón desde su escaño en el Congreso, que también participará activamente en mítines y visitas a casi todas las comarcas.

El PRC presentará oficialmente su programa electoral el próximo viernes, coincidiendo con el inicio de la campaña, en la que desarrollará más de un centenar de actos, con una gran presencia de Miguel Ángel Revilla en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, junto a los candidatos municipales, José María Fuentes-Pila, Javier López Estrada y Jesús Gutiérrez Castro.

La campaña regionalista tendrá uno de sus platos fuertes el próximo domingo, 12 de mayo, cuando está prevista la presentación de los 102 candidatos municipales en un acto en el Palacio de Festivales de Cantabria, a partir de las 12.00 horas.

No regalará nada

Paralelamente, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Revilla ha señalado el PRC intentará aportar a la gobernabilidad de un Ejecutivo nacional «que sea lógico», pero con unos planteamientos que tienen pendientes en Cantabria, «que son la base» de sus posibles apoyos «al nuevo Gobierno».

De esta forma, se ha referido a «deudas firmadas y no pagadas por anteriores gobiernos, tanto del PP como del PSOE«. Además, reclamará que se impulse »lo que toda España ya tiene en marcha, acabado o en obra, que es la conexión ferroviaria con Madrid, y el estudio informativo del tren Bilbao-Santander«.

Según ha explicado, los diputados y senadores cántabros que han estado en las Cortes Generales hasta ahora «no han abierto la boca jamás» porque «son verdaderas marionetas de las órdenes que les dan los partidos de Madrid».

Además, ha apuntado que, de hecho, «se hizo una reciente encuesta en Cantabria y nadie conoce a ningún senador ni a ningún diputado«, salvo, »por desgracia«, a Luis Bárcenas, »uno de los mayores chorizos de la historia política española«, en alusión al extesorero del PP, que fue senador por la comunidad cántabra.

Miguel Ángel Revilla ha asegurado que «en política no se regala nada», por lo que no garantiza su respaldo a Pedro Sánchez. «No valen palabras ya, porque a mí me tienen firmado aquí documentos del pago del Hospital de Valdecilla todos los presidentes del Gobierno, incluso han estado en las partidas en los Presupuestos, y no los han pagado. Les tenemos demandados ante la Audiencia Nacional y creo que sale el juicio pronto«, ha precisado.