Rosa Casuso, Ábrego y la Agrupación Unos Cuantos estrenan montajes esta semana Robert Navarro y Lidia Gil protagonizan 'El viaje imaginario' en la Teatrería de Ábrego. : / T.A: La lucha de las mujeres llega a la Asociación Cultural Octubre de la mano de Carla Chillida LOLA GALLARDO Santander Miércoles, 27 junio 2018, 07:26

Tiendas que no venden, recuerdos de amigos que ya no están o la lucha de las mujeres durante la Segunda República y la Guerra Civil. Son algunas historias que este fin de semana se suben a los escenarios de Cantabria, junto con el estreno absoluto de 'El viaje imaginario', de Robert Navarro, músico, compositor y productor. Se trata de un nuevo espectáculo musical que reúne poemas de diez autores de diferentes épocas y lugares que, con sus versos, aportan su particular e íntima visión del mundo. Será mañana en la Teatrería de Ábrego, en Oruña de Piélagos.

Rosa Casuso estrena este fin de semana 'Novecento. La leyenda del pianista en el océano', un texto de Alessandro Baricco. Habrá seis funciones, este fin semana -viernes, sábado y domingo- y el próximo. La obra cuenta la historia de un trompetista de jazz que, a través de sus recuerdos narra la historia del que fuera su mejor amigo, Novecento, un pianista excepcional nacido en un barco de los que recorrían la ruta entre Europa y América a principios del siglo XX. Una historia que interpreta el actor Javier Uriarte con el único acompañamiento en escena del piano de Hugo Selles.

La Agrupación Unos Cuantos también está de estreno. Hasta el Centro de Ocio Playa Dorada de Noja llevan 'La tienda impropia. Juguete cómico en un acto'. Se trata de una peculiar tienda en la que nada se deja vender. El dueño convence a su dependiente de que disuada a quien entre con ganas de llevarse algo para su casa. Extrañas escenas en las que una cliente se queda perpleja cuando se encapricha de una sillita de tres patas o una escritora fantasea con una pluma que le puede abrir la puerta de una nueva creación literaria. La obra está interpretada por José María Páez, Ramón Qu, Isa Cela e Isabel Tejerina, bajo la dirección de Juan Manuel Freire.

PROGRAMACIÓN Teatrería de Ábrego Estreno de 'El viaje imaginario', de Robert Navarro. Mañana, a las 21.00 horas. El Principal Vuelve 'Perra', adaptación de 'La voz humana', de Jean Cocteau. Sábado, a las 20.00 horas. Estudio para Actores Rosa Casuso Estreno de 'Novecento. La leyenda del pianista en el océano'. Sábado y domingo, a partir de las 20.30 horas. Centro de Ocio Playa Dorada (Noja) La Agrupación Escénica Unos Cuantos estrena 'La tienda impropia. Juguete cómico en un acto'. Sábado, a las 20.00 h. Asociación Cultural Octubre (Sierrapando, Torrelavega) Carla Chillida y Pepe Ruiz presentan 'Las solidarias', un espectáculo de la compañía A Tiro Hecho. Sábado, a partir las 19.00 horas.

El tercer estreno de la semana llega a la Teatrería de Ábrego. Robert Navarro presenta 'El viaje imaginario', donde pinta con sus sonidos los paisajes que habitan poemas, entre otros, de los cántabros Carmen González y Mariano Campo Haya, y de históricos como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas y Gloria Fuertes. Se podrá escuchar, además, un poema escrito por Navarro en el que relata la partida a Francia desde su Orán natal. Acompañado en el escenario por Lidia Gil, el músico realiza un viaje imaginario que invita a escuchar con el cuerpo, la mente y el espíritu y en el que la música se convierte en un vehículo para transitar mundos a través de palabras, sonidos, espacios, silencios y matices.

El sábado vuelve 'Perra' a El Principal. Edy Asenjo dirige esta versión tragicómica del clásico contemporáneo de Jean Cocteau 'La Voz Humana' con música en directo. La obra comienza con una llamada de teléfono de la protagonista, la actriz Arancha de Juan Miguens, con el amante que acaba de abandonarle tras años de convivencia. En esta versión se ha optado por aflorar el rencor y el deseo de venganza de la mujer despechada.

El público llegará al salón de la vivienda convertido en un club en el que una cantante ensaya temas clásicos del jazz, que interpretará cuando llegue la noche. Mientras ensaya, una mujer trata de envenenar con palabras aparentemente dulces la vida del amante que acaba de abandonarla. La cantante Lara Redondo interpreta temas populares del jazz clásico que han sido grabados antes por voces de cantantes míticas como Sarah Vaughn o Billie Holliday, acompañada al piano por Toni Barceló. Formado en música clásica y contemporánea en centros del prestigio de Berklee, Barceló es conocido como integrante de formaciones como la Billy Boom Band, Chico y como teclista acompañante de Marcos Cao.

En Torrelavega

Carla Chillida (Valencia, 1985) no duda en hurgar en las heridas y los silencios, con el claro objetivo de despertar mentes y provocar debate. Con una corta pero intensa trayectoria de teatro político y combativo, la directora y actriz estrenó en Valencia 'Las solidarias' la última producción de su compañía, en la que pone el foco en la lucha de las mujeres libertarias durante la Segunda República española y la Guerra Civil. Acompañada en el escenario por Margarita Mateos, Paula Romero y Yarima Osuna, todas ellas procedentes de la danza o de un teatro muy físico, Carla Chillida dirige en la Asociación Cultural Octubre de Torrelavega un poderoso y contundente espectáculo de dos horas, con música en directo, movimientos coreográficos y una estudiada puesta escénica. Utiliza testimonios, discursos y poemas de mujeres que hicieron del movimiento libertario un grito de lucha.