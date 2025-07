Los sonidos se entremezclan y caen como lluvia en los jardines, desde las ventanas del Conservatorio Jesús de Monasterio. En el aula 204, Miguel Colom ( ... Madrid, 1988) ensaya con sus alumnos de violín. Primer Concertino de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE), compagina esta actividad con el Trío VibrArt, junto al pianista Juan Pérez Floristán y el violonchelista Fernando Arias, e imparte clases en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y en la Academia Barenboim-Said de Sevilla.

–¿Cómo recibió la propuesta para incorporarse al claustro de profesores del Encuentro?

–Tengo familia en Santander y cerca de Reinosa, en Pesquera, por lo que Cantabria es para mí algo familiar importante y además vine al Encuentro por primera vez como alumno hace veinte años y trabajo en la Escuela Reina Sofía como profesor, por lo que hay factores que hacen que para mí, personalmente, sea un proyecto especial, sin duda.

–¿Cuál es el rasgo distintivo de la Escuela Reina Sofía?

–Es una de las mejores de Europa. Por el trato, porque hay pocos alumnos, la atención es súper dedicada, profesores de primer nivel de todo el mundo y se escoge, por supuesto, a los mejores alumnos.

Agenda de hoy Santander Concierto en el Palacio de Festivales. Sala Pereda (19.30 horas). Obras de Haydn, Borodin, Prokofiev, Caldara, Donizetti, Schubert, Sibelius, Schumann, Berg y Ravel en el 150 aniversario de su nacimiento.

Marina de Cudeyo Concierto en el Teatro 'Las Escuelas'. (19.00 horas). Obras de Chausson, Grieg, Sibelius Strauss, Gounod, Delibes, Morno Torroba, Brahms, Wolf, Rubinstein, Rossini y Ravel.

–¿Qué ambiente se genera en el día a día en este Encuentro?

–Lo bonito de este encuentro es que se hace música conjuntamente. Los alumnos tocan con los profesores en los conciertos. Eso hace que haya una relación muy estrecha y simbiótica; nosotros nos beneficiamos de la energía de los chavales, los alumnos aprenden de los profesores, compartimos un espacio como Santander que es maravilloso y enriquece a las dos partes y al público también. El todo es más grande que las partes. Toda esa energía hace que sea especial. Nuestra misión es plantar semillas y confiar en que germinen.

–Mencionaba Santander y esos 20 años atrás, cuando fue alumno. ¿El hecho de que haya tanta tradición en una ciudad se nota después en el público?

–Yo diría que sí. De hecho, es muy sorprendente que los conciertos que hacemos aquí, en el Palacio de Festivales, se genera una atmósfera y un silencio, y lo decimos todos los profesores, que es único, es especial. O sea, no hay ningún ruido en los conciertos y eso es poco común. La tensión, la energía que se recibe es muy fuerte y debe ser de eso, de tanta tradición que hay aquí, sí.

–¿Qué objetivo se ha marcado como profesor? ¿Qué quiere conseguir?

–Yo intento servir lo mejor posible siempre a la música. Para mí la música está por encima de todo, porque la amo y creo que los compositores que nosotros tocamos son maestros, son genios. Mi intención es siempre intentar que eso cobre vida 300 años más tarde. Ese es mi fin. Y luego, dentro de eso, ayudar a los alumnos, por supuesto, a que encuentren su camino, a que puedan desarrollarse. Todo va en esa dirección.

–Profesor, intérprete en solitario, en un trío de cámara… ¿Qué aspecto tiene su agenda?

–Pues es un estrés, un estrés constante, un no parar. Trabajo en la Orquesta Nacional de España como concertino, doy clases en la Reina Sofía, doy clases en Sevilla, tengo un trío de piano, violín y violonchelo... Y aparte, todos los proyectos que salen, como este, o ser invitado en una orquesta la semana que viene en Berlín, luego Viena, luego Hannover ... O sea, todo eso junto es mucha, mucha faena.

–Hay que aprender a decir no.

–Sin duda, y estoy aprendiendo cada vez más. Pero, por supuesto, a un festival como este no puedes decir que no.

–Comenzó su formación con Sergio Castro y Ana Baget. ¿Qué papel tienen los profesores en la definición del camino de un músico?

–Yo tuve mucha suerte porque mi madre es violonchelista también. Me guió muy bien y me llevó a los mejores profesores que había entonces. Yo diría que Sergio y Anna son los 'number one' de esa iniciación. Es importante que tengas una base sólida con el instrumento, digamos que te lo coloquen bien y que sepas, pero lo más importante es que te que te den pasión, que te guste lo que haces. Y eso yo creo que ellos me lo dieron.

–Hay unos cuantos premios de renombre en su trayectoria. ¿Son imprescindibles a día de hoy para cimentar una carrera?

–Creo que pueden ayudar. Antiguamente, cuando una persona ganaba el primer premio del Reina Elizabeth, que es el concurso más importante de violín, por ejemplo, tenía automáticamente carrera para siempre y hoy no. Hoy hace falta un respaldo por detrás o al revés, o gente que no ha ganado premios nunca, puede tener carrera porque a lo mejor tiene un marketing fuerte en redes sociales.

–¿Cómo enfoca el trabajo y el repertorio en el formato trío con Floristán y Arias?

–Bueno, en nuestro caso es que somos muy amigos. Coincidimos en Berlín y nuestra formación ha sido muy parecida, tanto en la Reina Sofía, antes y después. Entonces nos entendemos muy bien y al coger una partitura, siempre hay discrepancias, por supuesto y hay cosas que tenemos que discutir, pero el acercamiento es muy sano, muy rápido y parecido. Para mí hacer música de cámara con mis amigos es estar de vacaciones.

–Puestos a elegir compositores; ¿quién es siempre un placer y quién siempre un desafío?

–Te diría que al final todos son desafíos. Me encanta tocar música de Bach, a nivel orquestal Strauss o Mahler. Son grandísimos compositores y como los admiras tanto, porque son los que más placer te genera tocar, también te supone más exigencia, te requiere estar a la altura. Intentar dar vida a esa música y a un nivel parecido al que pueden tener esos nombres, es muy difícil. ¡Qué te voy a decir yo, que hablo de Beethoven y tiemblo!