Uno de los clásicos de Escena Miriñaque, 'Cucú Haiku', propuesta de teatro visual. Mateo Pérez Fraile

El ciclo Meeting Baby exhibirá cinco espectáculos en Escena Miriñaque

Danza, narración, música, teatro participativo y visual centran las propuestas de esta novena edición desde el domingo hasta fin de año

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

«Enriquecer las prácticas existentes en el campo de las artes escénicas para la primera infancia» es uno de los objetivos principales de la novena ... edición del ciclo Meeting Baby, el Encuentro Europeo de las Artes para la Primera Infancia organizado por Escena Miriñaque y seleccionado en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa. El programa exhibirá, desde el próximo domingo, día 30, al 28 de diciembre, cinco espectáculos diseñados por compañías profesionales de reconocido prestigio.

