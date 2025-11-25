El ciclo Meeting Baby exhibirá cinco espectáculos en Escena Miriñaque

«Enriquecer las prácticas existentes en el campo de las artes escénicas para la primera infancia» es uno de los objetivos principales de la novena ... edición del ciclo Meeting Baby, el Encuentro Europeo de las Artes para la Primera Infancia organizado por Escena Miriñaque y seleccionado en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Santander Creativa. El programa exhibirá, desde el próximo domingo, día 30, al 28 de diciembre, cinco espectáculos diseñados por compañías profesionales de reconocido prestigio.

Noelia Fernández, gestora cultural en Escena Miriñaque, recuerda que el pasado enero, en el marco del ciclo, se celebró un encuentro entre profesionales de la cultura, artistas, familiares, estudiantes y educadores para fomentar el intercambio de experiencias y generar redes de colaboración. Tras las actividades celebradas a principios de este 2025, retoma ahora su programación con cinco nuevas propuestas cuyas entradas ya están a la venta, a un precio de ocho euros, en la web, y en taquilla a un precio de nueve euros.

Los espectáculos abordan disciplinas como la danza, la narración y la música, el teatro participativo y el teatro visual. El ciclo ha invitado a compañías de Cataluña, Madrid y Aragón. Este domingo podrá verse 'Silver Drops', de la compañía catalana Silver Drops Dansa. Este fue el espectáculo elegido en el XXIII Circuito de Creación Escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la Red de Teatros Alternativos. La propuesta trata de acercar el lenguaje de la danza contemporánea al público familiar a través del movimiento, la plasticidad estética y una cuidada selección musical. El tema central es la exploración del agua como fenómeno natural, cambiante y transformador. El domingo 7 de diciembre llegará a Escena Miriñaque el espectáculo 'Nacer...menuda historia', de Eugenia Manzanera (Madrid). Una pieza divertida, cantarina y juguetona, repleta de rimas y de melodías, de juegos de manos y con mucha poética de «andar por casa». El domingo 14 el Meeting Baby acogerá 'Patim, Patam, Patom', un espectáculo de la compañía aragonesa La Pai. La pieza crea un espacio escénico donde los niños son escuchados, donde pueden jugar, probar y transformar. El domingo 21 llegará al festival uno de los clásicos de la compañía Escena Miriñaque, 'Cucú Haiku', una propuesta de teatro visual. Una leyenda, sutiles coreografías y vídeoproyecciones son los recursos que facilitan una lectura global de los ciclos de la vida a los pequeños espectadores. La compañía catalana La Petita Malumaluga clausurará la novena edición del ciclo el día 28 compartiendo con el público 'Nubes con bebés'. Combina la música de percusiones en directo, los clásicos de jazz, el verso y la narración de una historia original.