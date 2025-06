Diorama simétrico

Lo que en la mayoría de cineastas resultaría un argumento epatante, encasillado entre el absurdo y lo surreal, en Wes Anderson se asume como una ... inherente marca de la casa. Su regreso es un soplo de aire fresco a una cartelera momificada. Personalidad visual, capacidad para el asombro, acicate para zarandear cuando uno menos se lo espera e inmersión en historias, cada vez más relatos fragmentados que remiten siempre a un universo único.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU.

Dirección y guion Wes Anderson

Reparto Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Tom Hanks

Género Thriller/ Drama

'La trama fenicia', tras un cierto estancamiento, supone un regreso a la frescura de lo estilizado, a la libertaria mirada sobre las cosas y las criaturas. No es el mejor ni el más rotundo Anderson. La historia y su geografía particular se sitúa a medio camino entre 'La crónica francesa' y la más reciente 'Asteroid City'. Solidez, fidelidad a un estilo, ganas de contar y un continuo solapamiento de estampas, situaciones, intérpretes y personajes entrelazados por un clima y clímax en los que los colores, la fotografía, la puesta en escena y la libertad narrativa constituyen su intransferible carta de seducción. No obstante, Anderson, cineasta propicio a adictos y a enemigos, casi por igual, no alcanza la sublimación de títulos como las magistrales 'El Gran Hotel Budapest'' y 'Moonrise Kingdom'. El azar, lo accidental, el viaje y todos los medios de transporte posibles, la aventura y ese encantamiento tan singular que preside todas sus películas, hasta las fallidas, cruza de inicio a fin esta ficción de familias, combinación lúdica, delicia fantasiosa y una intensa conjugación laberíntica que permite dejarse llevar o perderse en el ecosistema Anderson.

En el puzle en capítulos o cajas, pero sin la inconsistencia de lo episódico, 'La trama fenicia' es un muy representativo y atractivo juego del caos que gobierna el mundo. Estos síntomas permiten deslizarse por una cartografía y geografía donde fluyen la arquitectura, los espacios, las perspectivas, en una nueva y nada frívola fábula. Lástima que no pueda desprenderse del todo de una tendencia a la reiteración o a recrearse en el prodigio que muchas veces contiene su cine. Inventiva, uso muy personal de lo sofisticado y, en este caso, una geopolítica de ritmo y rima, de padre e hija, donde brillan las simetrías y la estrella, esta de verdad, un Benicio del Toro imponente. Cuando todo es fruto de una complicidad sutil y creativa, el cine de Anderson resulta inagotable. Con el tiempo habrá que urdir un calificativo para definir su gramática visual. Aquí, entre el ideario y el diorama de opuestos y paralelismos.