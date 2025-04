Pantallas ingeniosas

La pregunta más pertinente es qué hubiese hecho Alfred Hitchcock con un móvil incrustado en una de sus diabólicas tramas. Desde luego si el maestro ... ya lo hizo con objetos, partituras, pájaros, colores, ventanas y atmósferas tangibles e ingeniosas, cabe pensar que ese recipiente de voces, mensajes y aplicaciones, por simplificar, hubiera proporcionado lúdicos y lúcidos relatos temporales maquiavélicos al cineasta de 'Vértigo'. En una combinación juguetona y fantasiosa, también muy entretenida, 'Drop' (La cita), Christopher Landon logra una sucesión de chispazos a partir de un encuentro a ciegas pero muy luminoso en ocurrencias. Hay algo de comedia negra, thriller y artefacto con goteo de amenaza y terror y en ese vaivén de situaciones inesperadas, el montaje permite asegurar la atención. No es posible distraerse, y esa es su mejor baza, porque la acción está en el detalle, en que lo cotidiano y lo habitual, del gesto a la costumbre, se conviertan de pronto en otra cosa.

Valoración Datos País EE UU

Año 2025

Dirección Christopher Landon

Guion Jillian Jacobs, Christopher Roach

Música Bear McCreary

Fotografía Marc Spice

Reparto Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Violett Beane, Ed Weeks

Género Thriller y terror

Landon ha firmado cintas ajustadas al género como 'Paranormal activity', pero también se arriesgó con 'Disturbia'. No obstante, ha encontrado una veta basada en la inventiva y la perspicacia, casi siempre mediante un bucle. Sucedió en la estupenda 'Feliz día de tu muerte' e insiste ahora en 'La cita'. Todo el filme además juega con la idea de ser un meme de humor negro que oscila entre los miedos primarios y la necesidad de procurar una conversión personal. En este caso el juego/duelo se plantea entre una psicóloga viuda y su cita desconocida entre mensajes, confusiones y órdenes que convierten al teléfono en otro personaje. Meghann Fahy, rostro de la segunda temporada de The White Lotus, encarna con pericia todo ese clima y clímax, entre la tensión y la respuesta no escrita, contagiosa y efervescente, cerrando la ecuación perfecta con el ritmo que imprime el cineasta.

Antes de ser preso de la ansiedad, el filme construye con efectividad un ecosistema excitante, a modo de travesura de seducción y muerte. Giros de guion, entre el drama y la amenaza, más el recuerdo oscuro en flashbacks inquietantes y juegos de luz. Pantallas que reflejan pesadillas. Al absurdo de muchas de las historias pequeñas que alimentan el miedo se suma una actuación perturbadora que crece en su angustiosa cercanía.