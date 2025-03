La compañía Producciones Imprevistas estrena 'El rincón' su primera obra original

Hace un año nacía en El Astillero la compañía de artes escénicas, Producciones Imprevistas. Una agrupación emergente, profesional, formada por gente con una gran ... trayectoria a sus espaldas y que debutaba como una coproducción, con Methanoia Teatro, 'La visita de la vieja dama', de Friedrich Dürrenmatt de Friedrich Dürrenmatt, dirigida por Blanca del Barrio. Mañana domingo vuelve a las tablas con el que es su primer espectáculo propio: 'El rincón', una obra original, también escrita y dirigida por Blanca del Barrio, aunque a ella le gusta recalcar que se trata de una obra de creación colectiva, y que está dirigida a un público familiar, a partir de 5 años. La función será a las 12.00 horas, en la Sala Bretón.

En esta ocasión, Del Barrio, que además es la directora artística de Producciones Imprevistas, aborda el tema de la exclusión, el arrinconamiento y el abandono y lo hace, como viene siendo habitual en su dramaturgia, con un doble discurso, el que dirige a los niños y niñas que acudan a la sala y otro para los adultos que les acompañan.

LA OBRA 'El rincón' Dramaturgia y dirección, Blanca del Barrio de la compañía Producciones Imprevistas.

Intérpretes Iria Ángulo y Antonio Fernández.

Escenografía Javier Torrado y realizada por José Muriedas que cuenta con la intervención del artista grafitero Jank.

Escenario El estreno será mañana, a las 12.00 horas en la Sala Bretón de El Astillero.

La obra está protagonizada por los intérpretes, Iria Ángulo y Antonio Fernández, que encarnan a dos personas muy diferentes que en un momento dado son excluidas del resto. Según señala la autora, la obra parte de una pregunta, «¿te acuerdas de cuando nos castigaban y nos enviaban al rincón de pensar?». Considera que en algún momento de la vida todos hemos vivido esta «universal exclusión» y muchas veces sin llegar a comprender el por qué. En su caso, el recuerdo de estas situaciones de su niñez viene siempre acompañado por las miradas del resto de niños que no sufrían esa exclusión. «Creo que ha llegado el momento de coger nuestros instrumentos, en mi caso el teatro, para contar una historia que habla de aquellos que han sido relegados, arrinconados y de la posibilidad de encontrar un nuevo sentido en lo que se creía perdido». Con esta premisa, la obra presenta a esas dos personas que aparecen arrinconadas pero que no saben muy bien el motivo, ni tampoco el tiempo que deben de permanecer en ese lugar. «Y son personas muy distintas, por un lado está el personaje A, alguien que aparece extremadamente equipado con todo lo necesario para resistir el tiempo y las inclemencias meteorológicas, el hambre, el sueño y otras necesidades básicas. Siempre lleva en su mochila muchas cosas por si las necesita. No sabe cuánto tiempo tiene que permanecer en el rincón y muchas veces se olvidan de él. El otro personaje es Ella, una persona mucho más etérea y fantasiosa, que tampoco sabe que hace ahí aunque parece que es normal que acabe en ese lugar y que también la olviden. Si bien, Ella juega con cualquier cosa, desde su propia sombra a las nubes que están por encima de su cabeza», explica.

Durante la obra, estas dos personas se encuentran y juntas se dirigen a un lugar que se conoce como 'el vertedero de las cosas perdidas o desechadas' donde se encuentran con personajes insólitos con muchas historias que contar, y con el 'trasto', un gran contenedor de historias. «Los trastos, como nos llamaban a todos los que nos enviaban a esos rincones», recuerda Del Barrio.

Finalmente, los protagonistas de la obra hacen un montón de amigos en ese lugar, lo que le sirve a la dramaturga para hablar de las diferencias y el hogar, «que no siempre tiene que ser un domicilio, sino el lugar donde te quieren y quieres».

La creación de 'El rincón' y los ensayos ha tenido lugar en la Sala Bretón de El Astillero: la escenografía está a cargo de Javier Torrado y realizada por José Muriedas que cuenta con la intervención del artista grafitero Jank. Los temas musicales, originales para esta obra, han sido compuestos por Ramón Mida y por Enrique Martínez y la coreografía es de Carmen Cañas... En el escenario también habrá marionetas de Olga Zeceva que darán voz a insólitos personajes tratados con indiferencia por todos los demás, que apenas notan su existencia. «En definitiva, un equipo de gente muy joven, todos profesionales, con mucho impulso» tal y como destaca la directora.

Por su parte, los actores Iria Ángulo y Antonio Fernández reconocen que interpretar a personajes que transitan entre la realidad y la fantasía ha sido un reto emocionante. «La obra nos ha hecho reflexionar sobre lo que significa ser ignorado y el valor que puede tener el encontrar un lugar donde sentirse parte de algo».

La idea, tras el estreno es participar con la obra en circuitos teatrales y campañas escolares y las entradas ya están a la venta en página web del Ayuntamiento de El Astillero y en taquilla de la Sala.

Producciones Imprevistas prepara ya en su nueva obra, un trabajo que en esta ocasión estará dirigido a un público adulto cuyo estreno está previsto para el próximo mes de mayo.