El cuarto tomo de 'Pereda pintado por sí mismo' revela el perfil de un «nuevo y más íntimo escritor»

José María de Pereda, el escritor de Polanco, vuelve a ser referencia editorial gracias a la Sociedad Menéndez Pelayo al ver la luz el cuarto ... volumen del proyecto de 'Pereda pintado por sí mismo'. El catedrático, investigador y especialista en la obra perediana Salvador García Castañeda se adentrará en la publicación, a las 19.30, acto de acceso libre previsto en la Casa Museo de Menéndez Pelayo. Cuarto tomo del Epistolario que la entidad que lleva el nombre del erudito santanderino ha editado, en formato impreso y electrónico. El acto será presentado por Borja Rodríguez Gutiérrez, presidente de la Sociedad Menéndez Pelayo.

El trabajo, cuyos tres primeros tomos aparecieron en 2024, lleva el título de 'Pereda pintado por sí mismo'. El descubrimiento de una rica colección de cartas del autor de 'Sotileza', ha llevado al catedrático emérito de Literatura de la Universidad Estatal de Ohio, Salvador García Castañeda, a publicar este volumen, que ofrece importantes novedades y una visión «más rica y completa» sobre el novelista, su ambiente, su ciudad y su época.

El epistolario supone una «autobiografía» que revela «nuevos y más íntimos aspectos de la vida del escritor», con aportación de datos que descubren, rectifican o matizan lo dicho hasta ahora de la personalidad, creencias, ideas, carácter y costumbres del escritor de Polanco. También se pone de manifiesto su aspecto como crítico literario de escritores de América Latina, «circunstancia que aumenta el interés en España por estos escritores que le solicitaban consejo y opinión sobre sus novelas»; o su relación con la 'Renaixença' catalana y su deseo de «darla a conocer e integrarla dentro de la literatura española», un aspecto en el que destaca su amistad con el escritor Narcís Oller, cuyas cartas aparecen en este cuarto tomo.

Otro de los corresponsales destacados en esta cuarta entrega es Gumersindo Laverde, personaje de gran influencia tanto en Pereda como en Marcelino Menéndez Pelayo.

En el terreno personal, el epistolario muestra a un hombre «de gustos sencillos y amante de la paz provinciana, con una feliz vida familiar perturbada por el suicidio de su hijo mayor, que le entristeció para siempre». Además, se explora su faceta como hombre de negocios, ya que fue parte del consejo de administración del Banco Santander, así como su participación en la 'élite social' santanderina y española.

En opinión del presidente de la SMP, Borja Rodríguez, este epistolario «constituye una aportación fundamental para el estudio del novelista de Polanco, figura preeminente de la literatura del XIX». Rodríguez ha añadido que «la SMP, como lo hubiera querido don Marcelino, ha tomado la iniciativa de sacar adelante esta publicación, en un momento en el que la mayoría de las editoriales rehúsan acometer la edición de obras de estas características».

García Castañeda, doctor por la Universidad de California, en Berkeley, estuvo encargado del Instituto Hispano-Árabe de Cultura en Baghdad, Irak, y ha sido profesor en la University of San Jose, California, en San Francisco State University, en la University of Kentucky, en la de Michigan, Ann Arboemeritus Professor y, desde 1977, catedratico en The Ohio State University. En la actualidad es Academy Emeritus Professor de esa Universidad. Es autor de numerosas publicaciones, entre ellas 'Las ideas literarias en España entre 1840 y 1850' (University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1971); 'Los montañeses pintados por sí mismos. Un panorama del Costumbrismo en Cantabria' (Santander: Ayuntamiento de Santander, l99l); y 'Del periodismo al costumbrismo. La obra juvenil de Pereda' (1854-1878). (Universidad de Alicante, 2004).

Por otra parte, mañana miércoles y el jueves, también en la Casa Museo, la Sociedad Menéndez Pelayo organiza, conjuntamente con la Universidad de Cantabria, las Jornadas Predoctorales de Historia contemporánea. Una reunión científica en la que estudiantes de doctorado en la Universidad de Cantabria, junto con investigadores veteranos, compartirán sus investigaciones. Las jornadas están dirigidas por Andrés Hoyo, profesor titular de la Universidad de Cantabria y por el propio Borja Rodríguez. En las jornadas de este año los contenidos que serán abordados son diversos y abarcan numerosos terrenos. Algunos relativos a Cantabria, como el origen del cantabrismo político; Mauro Muriedas; y las familias Fuentes y Barreda de Santillana del Mar. Otros tienen una dimensión nacional, como la creación franquista del mito de Menéndez Pelayo; la figura de Blas Piñar, el falangismo y la extrema derecha en la España actual; los azucareros españoles en Cuba; el Comité Olímpico español entre 1912 y 1955; el federalismo español en el XIX; y las instituciones franquistas de previsión social. Y no faltan temas internacionales como el catolicismo político en Francia; el feminismo en Nueva York; y la guerra anglo-boer.