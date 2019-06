El Desvelo publica la novela 'Muerte en el Adur' de Seve Calleja, alegato antibelicista Seve Calleja, autor de la nueva novela de El Desvelo. / Editorial El narrador y poeta, autor habitual del mundo literario juvenil, colaborador de Peonza, traza una aventura con trasfondo de la II Guerra Mundial en un escenario poco transitado por la historia GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 12 junio 2019, 07:39

El hallazgo del cuerpo de un joven marino vasco en los muelles del Adur, en plena II Guerra Mundial, llevará a su hermana, quince años después, a indagar las causas de su muerte. Bilbao, Donostia y Baiona serán escenarios de su búsqueda, por los que se cruzan viejos republicanos, soldados nazis, judíos y fugitivos de uno y otro lado de los Bajos Pirineos. Este es el epicentro de la ficción de 'Muerte en el Adur', de Seve Calleja. La novela, que saldrá a la venta el próximo lunes, día 17, es la nueva publicación de la editorial cántabra El Desvelo que dirige Javier Fernández Rubio.

'Muerte en el Adur' de Seve Calleja (Zamora, 1953), profesor de lengua y literatura, tuvo como iniciación literaria los terrenos de la poesía y el cuento, con los que comenzó a formar parte del colectivo poético Zurgai y obtuvo el 'Ignacio Aldecoa' de cuentos en 1981. Con algunas de sus obras ha obteniendo reconocimientos como el accésit del 'Pío Baroja' de novela o el 'Gabriel Aresti' de cuentos. Galardones como el 'Lizardi' de literatura infantil en euskara en 1985 y el 'Leer es vivir' en castellano en 1997 evidencian su especial interés por la literatura para jóvenes.

En su novela Ramón Sotil es un joven estudiante, entusiasta y confiado, amado por Odile Garat, miembro de la Resistencia. Remiso a toda lucha que no sea por los suyos, y al amparo de una falsa neutralidad, «embarca como marmitón en un pequeño mercante que hace la ruta del mineral para los alemanes desde Bilbao hasta el Muro Atlántico y conocerá a bordo a seres igual de sorprendentes».

«Es la historia de una vida real novelada en la que se cruzan viejos republicanos, nazis, judíos y fugitivos de la justicia»

De su tono y descripción cabe este ejemplo: «Allí fue testigo de otra de las penurias que sufrieron los republicanos. Si el hambre y las humillaciones eran la más dura rutina en aquellos centros de reclusión, en el de Argèles, también lo fue la sed. «No había apenas agua. Había una bomba de mano para sacarla, pero, como la gente defecaba en la arena, esa agua estaba contaminada y muchos murieron», le contó al tío Urbano».

Calleja siente devoción por los libros para jóvenes, «el lado de la literatura al que más tiempo y esfuerzos dedica como lector y crítico, o como investigador y profesor», realizando estudios y artículos e impartiendo cursillos y ponencias, además de como autor. Es colaborador en medios de comunicación como Platero, CLIJ y la revista cántabra del Equipo Peonza, y es también miembro del consejo de redacción de la revista poética 'Zurgai'.

De entre sus estudios sobre Literatura Infantil y Juvenil cabe destacar su historia de los libros en euskera, publicados primero en castellano. Son también abundantes las ediciones de libros clásicos y los de selecciones de cuentos tradicionales-africanos, latinoamericanos, gitanos...-, que se han editado con su mediación tanto en euskera como en español, caso de la antología de cuentos y leyendas populares vascas 'Basajaun, el señor del bosque', 'Historias de la piratería', o 'Cuentos del tren', entre otros.

De su nueva narración, Seve Calleja asegura que es la historia de una vida real novelada. Según explicó, «el personaje existió. Era de Donostia y fue a estudiar al Colegio Alemán de Bilbao. Es un chico empobrecido y decide abandonar el colegio para ayudar en casa. Con los contactos que tiene a través de los compañeros del colegio, se enrola en un barco».

Sobre las raíces de la historia ha comentado que había una tía soltera, una hermana de él, que quince años después de su desaparición se puso a investigar. «Yo he manejado cartas de verdad de él. Me he empapado de historia de la época y he escrito esta novel, porque su hermana ha muerto, antes no me hubiera atrevido a hacerlo. Era un chico que buscaba modelos, a mí me ocurre lo mismo. ¿Quiénes eran sus modelos? Los personajes de los libros que leía en el colegio, sobre todo Telémaco».

Estas aventuras en los muelles del Adur con trasfondo de la II Guerra Mundial y una neutralidad ficticia, «donde nazis y resistentes en un escenario poco transitado por la historia», ven la luz en la colección El legado del Barón de El Desvelo.

El primer poemario de Sergi Bellver y el itinerario literario de Gabriel Insausti por una «Europa en zozobra», plasmado en el libro de viajes 'En la ciudad dormida', un libro de viajes a través de sepulturas, escritores y memoria, han sido las publicaciones recientes de El Desvelo.