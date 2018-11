Diez proyectos culturales hasta final de año Fotograma del documental 'Donkeyote'. / DM . La Fundación Santander Creativa, a través de su programa estable o de ayudas, apoya iniciativas que conjugan disciplinas como la literatura y el cine, artes escénicas arquitectura y las artes GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 4 noviembre 2018, 09:46

El diseño, la poesía, la divulgación artística, los procesos de creación, el cine documental y el lenguaje escénico, como canal de expresión y exploración creativa, son algunos de los territorios sobre los que se asentarán las más de diez propuestas culturales previstas en Santander hasta final de año. Las iniciativas conjugarán disciplinas como la literatura, el cine, las artes escénicas, la arquitectura y las artes plásticas. Desde esta semana y hasta diciembre se desarrollará en la ciudad una amplia agenda de propuestas apoyadas por la Fundación Santander Creativa.

Algunas de estas propuestas, como por ejemplo el Festival En la cuerda floja, la tercera entrega del certamen de diseño gráfico Tipos o la segunda edición del ciclo de cine documental que convoca La Llave Azul, y que se abre el lunes, forman parte de la programación estable de la entidad.

Otras se realizarán por primera vez gracias a que han sido reconocidas a través de ayudas dirigidas al sector cultural y creativo como son las ayudas Tan cerca, financiadas por el Ayuntamiento de Santander, a través de la Fundación, y los consistorios de Bilbao y Gijón. También gracias a la convocatoria Cultura Emprende, que valora aquellos proyectos nuevos fraguados por empresas de Santander.

Entre la agenda Bono cultura. La fundación ha puesta a la venta bonos al precio de 10 euros para el ciudadano pero que en los comercios adheridos tienen un valor de 15. Se han puesto a la venta 8.000 bonos y se pueden canjear hasta el 31 de diciembre. Quedan 767. En clave Pronillo. La sede de la Fundación en la que se desarrollan una decena de propuestas formativas culturales y artísticas a través de una convocatoria de cesión de espacios. Agenda Santander Aúna: Herramienta sobre la actividad cultural de la ciudad Se publican al año 5.500 eventos y se reciben unas 750.000 consultas.

Según apuntó esta semana la concejala de Cultura, Miriam Díaz, el presupuesto destinado a actividades culturales aumentará en 2019 un 15 por ciento. Este departamento contempla un incremento de 200.000 euros de la aportación a la Fundación Santander Creativa, que pasa de 525.000 a 725.000 euros. De esta cantidad, un 33% se destinará a la creación de un programa de ayudas a colegios para crear nuevos públicos, introduciendo las artes en las propuestas de actividades extraescolares. Además, se reforzará la propia programación de la Fundación.

Desde hace una semanas se celebra el VII Festival Internacional de circo En la cuerda floja, organizado por Café de las Artes Teatro. Este año se abre por primera vez a otras disciplinas artísticas como la literatura o el cine y a otros lugares de Cantabria como Castro Urdiales y Reinosa. Participan artistas de Canadá, Bélgica, Francia y España hasta el 3 de diciembre.

V Surada Poética de La Vorágine

La V Surada Poética, organizada por La Vorágine, que se inició este sábado, acoge a 16 autores para compartir , dialogar y acercar la poesía crítica a la ciudadanía, especialmente al público joven. Se prolongará hasta el 7 de febrero de 2019.

El III Certamen de diseño gráfico Tipos, organizado por Jesús Vázquez Comunicación e IT Consultoría, propone una decena de actividades en distintos espacios de la ciudad con el objetivo de reconocer y apreciar el valor del diseño gráfico en el sector cultural. Las propuestas, que comenzaron en septiembre con una exposición en la Biblioteca Central, se extenderán hasta el 23 de diciembre con talleres, charlas , premios, concursos y una muestra en el Palacete del Embarcadero.

La cultura es siempre urgente

La tercera edición propone este año una intensa jornada de conferencias para dialogar y reflexionar en torno a la relación que existe entre esta disciplina artística y la cultura. Bajo el lema 'La cultura es siempre urgente', reconocidos diseñadores y profesionales del sector de dilatada trayectoria nacional e internacional, ofrecerán varias ponencias dirigidas a todo tipo de público. Alberto Anaut, presidente de PhotoEspaña y director de la revista Matador; Javier Jaén, que trabaja para medios como The New York Times o The Washington Post; Marga Meoro, directora de Marketing y desarrollo en el Centro Botín; Mario Eskenazi, Premio Nacional de Diseño en el año 2000 y Sonia Sánchez, que ha trabajado para el Museo del Prado, el MoMA y Jot Down Book. La actividad, que tendrá lugar el próximo sábado está coorganizada por el Centro Botín, quién además acoge estas charlas. Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en la web del centro de arte Las ponencias abordarán «cómo plantear los trabajos de diseño en proyectos culturales, cuál es la función de esta disciplina artística y qué puede aportar a un proyecto cultural».

Confluencias programa las residencias culturales.

Confluencias, de Nocapaper y Carmen Quijano Studio, que alcanza su tercera edición, incorporan este año a su programa varias charlas abiertas para acercar a la ciudadanía el trabajo de los profesionales. El comisario independiente David Armengol (Barcelona, 1974) dirige la residencia de noviembre (del 20 al 22) y Manuela Villa Acosta (Madrid, 1976), responsable del Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid desde octubre de 2017, la de diciembre.

La segunda edición del ciclo de cine documental de la asociación La Llave Azul se celebra la próxima semana en el Casyc Up y el salón de actos de Náutica. Las películas de este año abordan dificultades y problemas a los que se enfrentan personas que pertenecen a un grupo de edad determinado o a una generación concreta.

Ademas se celebrará la segunda edición de proyecciones y conferencia en el cine Groucho con el psiquiatra Rafael Manrique. Este año se abordará el tema «amor y temor». La actividad se desarrollará el próximo día 14 .

'Esto no es un libro', de Hilo Producciones, apoyado en Cultura Emprende, es un proyecto de divulgación que aúna literatura y artes escénicas para facilitar el acceso del público juvenil a algunas de las lecturas obligatorias de secundaria. Los alumnos participantes podrán, a través de la interpretación y de piezas audiovisuales específicas creadas para la ocasión, establecer contacto directamente con los personajes. La iniciativa podría llegar a más de mil estudiantes.

RED, La Reunión en Danza, uno de los proyectos reconocidos en el programa de ayudas 'Gijón-Santander-Bilbao Tan cerca', se centra en tres piezas de danza dirigidas por jóvenes artistas de las tres ciudades que todavía no han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo al público. La convocatoria, que se desarrollará en enero, está organizada por las Asociaciones de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red; Bizidantza de Bilbao y la de Asturias.

'Tres ejercicios de tiro', de Cristina Ojea Calahorra, Alexandra García Núñez y Miriam Isasi Arce (Tan cerca) es un proyecto de producción artística que se tradujo en una residencia de Miriam Isasi en Espacio Alexandra. El trabajo resultante, centrado en la producción y la investigación artística, rotará por las tres ciudades con mesas redondas y actividades performativas.

'El arte como sistema de cambio social. Accesibilidad en el arte urbano', de María Menéndez Iglesias y Luis Olaso (Tan cerca) busca promover el arte accesible a las personas con discapacidad. Contempla una jornada en Santander el día 9 para reflexionar sobre este tema y, posteriormente, una intervención artística accesible en cada una de las tres ciudades.

El proyecto 'Tan cerca de ellas' de los Colegios Oficial de Arquitectos de las tres ciudades, acerca la labor de las mujeres arquitectas y artistas a la sociedad. La iniciativa se traduce en una exposición que se podrá ver en Santander, Bilbao y Gijón, así como en la programación de mesas redondas, charlas y encuentros. Se inaugura en la sede cultural del Coacán el día 6.

Y, finalmente, las 'Jornadas Tan cerca' que permiten establecer canales que pongan en contacto a los creadores de cada ciudad en sus diferentes disciplinas con los circuitos y programadores del resto. Para ello, en diciembre se celebrará una sesión profesional en Santander para compartir experiencias, impartir talleres y explicar sus propuestas creativas al tejido cultural de Cantabria.