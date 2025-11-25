El escritor santanderino Alejandro Gándara, ganador del Premio de Ensayo Eugenio Trías por la obra 'Los textos robados de la felicidad'

El escritor santanderino Alejandro Gándara ha obtenido la cuarta edición del Premio de Ensayo Eugenio Trías por su obra 'Los textos robados de la felicidad'. ... Convocado por el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías (Cefet/Universitat Pompeu Fabra) y la editorial Galaxia Gutenberg, está dotado con 8.000 euros y la publicación del libro. Alejando Gándara tras agradecer al jurado la concesión del premio, ha declarado que: «lo que he pretendido con este libro es mirar lo que todos miramos y ver cosas distintas tal como era, el espíritu de la filosofía de Eugenio Trías». 'Los textos robados de la felicidad' verá la luz en el citado sello en febrero de 2026, coincidiendo con el duodécimo aniversario del fallecimiento del pensador catalán.

El jurado, presidido por Victoria Camps, que estuvo integrado por Marina Garcés, Antonio Monegal, Miguel Trías, Joan Tarrida y David Trías, este último con voz pero sin voto, declaró la obra ganadora por unanimidad del IV Premio de Ensayo Eugenio Trías la obra Los textos robados de la felicidad de Alejandro Gándara. La obra ganadora se ha definido como «un sugerente ensayo que aporta una relectura de textos y personajes de la tradición clásica griega y de la Biblia con el objetivo de desvelar una concepción de la felicidad que no siempre está visible en las interpretaciones tradicionales y hacerla relevante en nuestra contemporaneidad».

El Premio de Ensayo Eugenio Trías se fundó con el objetivo de galardonar textos ensayísticos que respondan al espíritu y profundidad de pensamiento que otorgaba Eugenio Trías a sus proyectos literarios.

En la primera edición el ganador fue Agustín Fernández Mallo por el ensayo 'La forma de la multitud'. Daniel Innerarity por 'Una teoría crítica de la inteligencia artificial', editado este año, fue el último ganador.

Gándara, profesor de Historia de las Ideas en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, fue responsable del suplemento de Libros del diario El País entre 1986 y 1989 y ese año fundó la Escuela de Letras. Dirigió la revista de cultura La Modificación. En la actualidad es director académico de la Escuela Contemporánea de Humanidades. Practicó atletismo en su juventud, experiencia que refleja en su novela La media distancia. Ha sido articulista de los diarios El País, El Mundo y ABC. Publicó un blog literario en la edición digital de El Mundo, llamado «El Escorpión». Tradujo Victoria de Joseph Conrad en 2004. Ha recibido varios premios, entre ellos, el Premio Nadal de novela en 1992, el Premio Anagrama de ensayo en 1998, el Premio Herralde en 2001 y el VII Premio de las Letras de Santander en 2021.