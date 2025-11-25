El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Alejandro Gándara en una imagen de archivo.

El escritor santanderino Alejandro Gándara, ganador del Premio de Ensayo Eugenio Trías por la obra 'Los textos robados de la felicidad'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

El escritor santanderino Alejandro Gándara ha obtenido la cuarta edición del Premio de Ensayo Eugenio Trías por su obra 'Los textos robados de la felicidad'. ... Convocado por el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Trías (Cefet/Universitat Pompeu Fabra) y la editorial Galaxia Gutenberg, está dotado con 8.000 euros y la publicación del libro. Alejando Gándara tras agradecer al jurado la concesión del premio, ha declarado que: «lo que he pretendido con este libro es mirar lo que todos miramos y ver cosas distintas tal como era, el espíritu de la filosofía de Eugenio Trías». 'Los textos robados de la felicidad' verá la luz en el citado sello en febrero de 2026, coincidiendo con el duodécimo aniversario del fallecimiento del pensador catalán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  5. 5

    Los 40 años de Terminal Sur
  6. 6

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  7. 7

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  8. 8

    Conchi García, una «pionera, 'artillera', humilde y siempre con ganas de aprender»
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El escritor santanderino Alejandro Gándara, ganador del Premio de Ensayo Eugenio Trías por la obra 'Los textos robados de la felicidad'

El escritor santanderino Alejandro Gándara, ganador del Premio de Ensayo Eugenio Trías por la obra &#039;Los textos robados de la felicidad&#039;