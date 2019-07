'Espacio, luz y orden', eje de la nueva colectiva en la galería santanderina JosédelaFuente Uno de los iconos que integran la muestra colectiva. / DM Antonio Franco, Cristina Mejías, Marco Montiel-Soto, Amba Sayal-Bennett y Stefania Zocco reflexionan sobre las modificaciones realizadas por el hombre en el espacio natural GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 4 julio 2019, 07:33

«Espacio, luz y orden. Ésas son las cosas que los hombres necesitan, apenas tanto como necesitan el pan o el lugar para dormir». Las palabras de Le Corbusier presiden la muestra de la galería santanderina JosédelaFuente que se incorpora al calendario del verano en un propuesta previa a su participación en la feria Artesantander a partir del próximo día 13. Antonio Franco, Cristina Mejías, Marco Montiel-Soto, Amba Sayal-Bennett y Stefania Zocco son los protagonistas de 'Espacio, luz y orden' que se inaugura hoy, a las 20 horas, en la galería santanderina de José Luis de la Fuente.

Las modificaciones realizadas por el hombre en el espacio natural son muy diversas y en ocasiones generan iconos visuales dentro del paisaje, «hasta que nos hacen preguntarnos los motivos por los cuales sentimos atracción o rechazo hacia estas». Desde las estructuras que rigen únicamente las líneas de una arquitectura generalista hasta las que configuran estructuras habitables hechas por y para el hombre. De este modo, la conversación que surge al aplicar el urbanismo al paisaje natural es lo que le interesa a Antonio Franco (1961, Cali, Bogotá), que utiliza como inspiración de sus dibujos, la investigación realizada acerca de la creación de presas de agua en medio de paisajes naturales, las cuales tuvieron un periodo de máximo apogeo, y a día de hoy muchas de ellas carecen de actividad.La construcción urbanística y a la vez arquitectónica es por la que se siente atraída Amba Sayal-Bennett (1991, Londres), ya que en su trabajo mezcla lo visual con la experiencia y el lenguaje, componiendo nuevas estructuras a partir de la toma de fragmentos de elementos de nuestra cotidianeidad.

Por su parte, la italiana Stefania Zocco (1980, Módica) interviene en el espacio utilizando el dibujo técnico y su sugestión hacia las estructuras lineales para la creación de módulos generados a partir de la incisión de los rayos del sol en la arquitectura interna de la galería que transforman un lugar puntual dentro de un espacio.

Esas nuevas arquitecturas son también las creadas en la serie 'Maracaibo Monumentale' de Marco Montiel-Soto (1976), donde a raíz de la investigación de imágenes, interviene sobre paisajes típicos del entorno natural de Maracaibo y los contrapone con transparencias de la Roma Imperial en una tridimensionalidad, con las que concibe nuevas arquitecturas. Lo natural del paisaje está también presente en la obra de Cristina Mejías (1984, Jerez), que junto con un arqueólogo se adentra en el mundo de la excavación. 'The Host and The Ghost' es el resultado de «la minuciosa exploración de lo oculto, donde se genera el desconcierto entre el deseo de conocer lo que tenemos bajo nuestros pies y el miedo a lo desconocido».