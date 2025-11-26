Un espectáculo autobiográfico sobre la violencia machista clausura 'Mujeres que cuentan'

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

'Mujeres que cuentan', la Muestra de la Teatrería de Ábrego, clausura hoy miércoles su edición en una jornada en conmemoración del Día Internacional contra ... la violencia machista.La pieza 'Abre las cortinas' cierra esta agenda escénica. Un espectáculo autobiográfico sobre violencia de machistas protagonizado por Dora Gálvez. «A quien vemos en escena, es a una víctima de violencia de género inmersa en lo que expertos han llamado: 'Síndrome de la mujer maltratada'». Ella representa la adaptación a la situación de violencia que experimenta y en la que se ve inmersa «en un colapso de sentimientos y emociones como la limitación afectiva, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, falta de concentración, estado de alerta continua, pánico ante la presencia del maltratador, pesadillas, hiperactivación psicológica, miedo, dependencia emocional», entre otros estados.

Bajo la dirección de Idoia Ayestarán, Teatro PantaRhei y la titiritera y actriz Dora Gálvez, 'Abre las cortinas' ofrece hoy, desde las 20.30 horas, la posibilidad de asomarse a la mirilla de la vida de la protagonista y contemplar el autocastigo, el dolor, la rabia, la pena, la desesperanza y la fatiga que la asolan, cada día y cada noche, y la invaden desde la soledad de una habitación donde se encuentra sola con sus propios pensamientos. A través del teatro de objetos con una marioneta híbrida, el montaje presenta una poética y reflexión para un público joven y adulto. En definitiva, una obra de teatro dramática que aborda las consecuencias de la violencia de género.

