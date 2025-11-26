El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Dora Gálvez, artífice de 'Abre las cortinas'. T. A.

Un espectáculo autobiográfico sobre la violencia machista clausura 'Mujeres que cuentan'

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

'Mujeres que cuentan', la Muestra de la Teatrería de Ábrego, clausura hoy miércoles su edición en una jornada en conmemoración del Día Internacional contra ... la violencia machista.La pieza 'Abre las cortinas' cierra esta agenda escénica. Un espectáculo autobiográfico sobre violencia de machistas protagonizado por Dora Gálvez. «A quien vemos en escena, es a una víctima de violencia de género inmersa en lo que expertos han llamado: 'Síndrome de la mujer maltratada'». Ella representa la adaptación a la situación de violencia que experimenta y en la que se ve inmersa «en un colapso de sentimientos y emociones como la limitación afectiva, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, falta de concentración, estado de alerta continua, pánico ante la presencia del maltratador, pesadillas, hiperactivación psicológica, miedo, dependencia emocional», entre otros estados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco y Cenador de Amós mantiene sus tres
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  5. 5

    El grupo chino Midea plantea un ERE para Teka en España que afectará a la fábrica de Santander
  6. 6

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  7. 7

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  8. 8 El alcalde de Arenas retira con su tractor una roca de grandes dimensiones en la subida a Brenes
  9. 9 Seis denuncias al día en Cantabria
  10. 10

    Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un espectáculo autobiográfico sobre la violencia machista clausura 'Mujeres que cuentan'

Un espectáculo autobiográfico sobre la violencia machista clausura &#039;Mujeres que cuentan&#039;