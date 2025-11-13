El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Elizabeth Duval, escritora, ensayista y crítica. Virginia Carrasco

El Festival Eñe recala en Santander con 'El placer de compartir lecturas en libertad'

Gil acoge la cita de la 'literatura y creación' con la conversación entre la investigadora Lidia García y la escritora Elizabeth Duval, moderada por el poeta Marcos Díez

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La investigadora Lidia García y la escritora Elizabeth Duval protagonizan la presencia del Festival Eñe en Santander en un encuentro que tendrá lugar hoy ... en Gil. Bajo el lema 'Placer, una reivindicación subversiva', el Festival Eñe reúne a más de cien escritores, artistas, músicos, cineastas, pensadores y chefs en un encuentro que impulsa la dimensión creativa del placer. Como señala su director artístico, el escritor santanderino Jesús Ruiz Mantilla, en el manifiesto de la edición: «El placer es una forma de resistencia ante la prisa y la incertidumbre del presente, un modo de habitar el mundo con curiosidad, deseo y conciencia». En estos actos se abordará el placer desde diversos prismas, como la creación, lo imaginativo, el erotismo y la intriga, hasta el 30 de este mes en Madrid y en Málaga. Eñe colabora este 2025 con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad mediante un amplio programa que presta atención a «cómo la cultura ha acompañado la construcción democrática española desde la Transición».

