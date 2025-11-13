El Festival Eñe recala en Santander con 'El placer de compartir lecturas en libertad'

La investigadora Lidia García y la escritora Elizabeth Duval protagonizan la presencia del Festival Eñe en Santander en un encuentro que tendrá lugar hoy ... en Gil. Bajo el lema 'Placer, una reivindicación subversiva', el Festival Eñe reúne a más de cien escritores, artistas, músicos, cineastas, pensadores y chefs en un encuentro que impulsa la dimensión creativa del placer. Como señala su director artístico, el escritor santanderino Jesús Ruiz Mantilla, en el manifiesto de la edición: «El placer es una forma de resistencia ante la prisa y la incertidumbre del presente, un modo de habitar el mundo con curiosidad, deseo y conciencia». En estos actos se abordará el placer desde diversos prismas, como la creación, lo imaginativo, el erotismo y la intriga, hasta el 30 de este mes en Madrid y en Málaga. Eñe colabora este 2025 con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad mediante un amplio programa que presta atención a «cómo la cultura ha acompañado la construcción democrática española desde la Transición».

El ciclo apuesta por «la memoria, la palabra y la creación» como espacios de libertad compartida con el programa 'El placer de compartir lecturas en libertad'. Estas jornadas dan cita a autores como las dos voces que acuden a Santander. Y las librerías nacionales más importantes, caso de Gil acogen los encuentros entre escritores. Portugal es el país invitado de la decimoséptima edición del festival cultural, con escritores como Lidia Jorge, José Luis Peixoto o Patricia Portela, entre otros.

Combinación

En Santander la sesión estará moderada por el poeta y director de la Torre de Don Borja, Marcos Díez. La de Gil es una de las actividades convocadas en distintas ciudades y formatos que combinan «literatura, música, pensamiento y conversación».

Lidia García, investigadora y divulgadora, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Murcia con una tesis sobre copla y prácticas camp. Graduada en Humanidades por la Universidad de Alicante., ha sido primer premio nacional en el XV Certamen de Introducción a la Investigación Científica del Ministerio de Educación. Colabora en los programas Mañana más de RNE y en La Ventana de La Ser. Es autora del podcast ¡Ay, campaneras! y del libro del mismo título (B, 2022). Su segundo libro, 'Tarantela sevillana' (B, 2024), es fruto de una beca de investigación en la Real Academia de España en Roma.

Por su parte, Elizabeth Duval , escritora, ensayista y crítica, tras adquirir popularidad en redes sociales, publicó la novela 'Reina'y se convirtió en una voz prominente en defensa de los derechos de las personas trans, en el contexto de los debates en torno a la Ley trans española. Sobre este tema editó el ensayo 'Después de lo trans' (2021), que ha sido traducido al alemán. En los años siguientes publicó obras como la novela 'Madrid será la tumba' (2021) y el ensayo 'Melancolía (2023).