El Festival de Jazz de Santander corona su singularidad con una 'batalla de baterías'

Ben Paterson Trío y Laura Anglade; Ray Gelato, en la apertura; una evocación homenaje a Chaplin a través del tributo de los guitarristas Stochelo y ... Mozes Rosenberg; el homenaje al productor Norman Granz, más vocalistas como Emma Smith, o el cuarteto de Lew Tabackin, saxo tenor y flauta, forman parte del programa del VI Festival de Jazz de Santander. Pero el histórico nombre propio de esta edición es el pianista Oscar Peterson (1925-2007) en la celebración de su Centenario. No obstante, un Festival es mucho más que sus nombres. La singularidad la configuran evocaciones, referentes y relatos vinculados a eso que llamamos jazz. Escenario Santander acoge, desde el próximo lunes, día 28, al 2 de agosto, la sexta edición del Festival que contará con un total de seis conciertos, uno más que en ediciones anteriores.

Actuaciones que estarán precedidas y prolongadas por Jam Session, de forma que en esta edición participará el gran saxofonista Ray Gelato acompañado por una destacada cantante Emma Smith, dos años ganadora del premio a la mejor vocalista del British Jazz Award. Más del ochenta por ciento de las entradas ya están vendidas, aunque lógicamente la respuesta a los conciertos no es uniforme. La señal positiva del crecimiento del festival y de la consolidación de su sello ya se hizo visible en la venta masiva de abonos la pasada primavera y en la expectación que genera en comunidades vecinas.

Seis conciertos, uno más que en ediciones anteriores, integran la programación de esta cita organizada por la Asociación Arcadia que incluye un concierto de Gipsy Jazz; otro de saxos; la presentación por primera vez en Europa de una vocalista que ha ganado varios premios en Estados Unidos, Laura Anglade; el grupo de Ben Patterson; y como clausura un Festival All Stars dedicado a la memoria de Norman Granz, el legendario productor de jazz.

Algunas citas Proyección sábado 26 Proyección del documental 'Chaplin: Espíritu gitano'. Dentro del VI Festival de Jazz de Santander. A las 19 horas en la Filmoteca de Cantabria. Con entrevistas exclusivas y un acceso sin precedentes al legado de Chaplin, la película es una exploración reveladora de su herencia romaní.

Inauguración, Día 28. Emma Smith & Ray Gelato abren el VI Festival. A las 22 horas en Escenario Santander. El saxofonista Ray Gelato acompañado por lacantante Emma Smith.

Jornada de clasura, 2 de agosto. All Stars Jam Session dedicada a la memoria de Norman Granz, el legendario productor. Participan: el trompetista Terell Stafford, el saxofonista Julian Lee, el guitarrista Ulf Wakenius, el organista Ben Paterson y los percusionistas Mourad Benhammou y Willie Jones III, en la drum battle final.

El homenaje a Peterson responde a una producción propia a la que se han sumado varios festivales europeos. A la presentación por primera vez en Europa del pianista Ben Paterson se suma otro atractivo especial que se vivirá en en la clausura: un All Stars Jam Session dedicado a la memoria de Granz, que, con la presenca de seis músicos sobre el escenario, se cerrará con una 'batalla' de baterías.

El contexto de esta jornada diferencial viene determinado por el Jazz at the Philharmonic. Conocido por las siglas JATP representa un capítulo fundamental en la historia del jazz, marcando un antes y un después no solo en la manera en que esta música era presentada al público, sino también en la integración racial y la proyección internacional. Creado por el visionario productor Norman Granz, JATP no solo ofreció conciertos memorables, sino que «transformó la percepción del Jazz, llevándolo de los clubes nocturnos a las grandes salas de conciertos y, por tanto, a un lugar de honor en el panorama musical mundial», según subraya desde la asociación Enrique Bolado.

Granz fue un apasionado del Jazz y un firme defensor de la igualdad racial. El primer concierto tuvo lugar en Los Ángeles. El espectáculo fue un éxito rotundo. «Granz no solo rompió barreras al presentar músicos de diferentes razas sobre el mismo escenario, sino que también desafió las normas sociales al exigir igualdad de trato para todos los integrantes de la banda, tanto en el escenario como fuera de él».

Los percusionistas Mourad Benhammou y Willie Jones III confrontan sus baterías en la jornada de clausura dedicada a la memoria de Norman Granz

A lo largo de los años, JATP contó con la participación de figuras hoy legendarias como Coleman Hawkins, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Lester Young, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Billie Holiday, Stan Getz, Roy Eldridge, entre otros. A diferencia de otros conciertos de la época, JATP se destacó por su formato innovador: la Jam Session. Estas sesiones permitían «la improvisación y el diálogo musical entre los mejores músicos del momento». Y solían finalizar con espectaculares Drum Battles ('batalla' de baterías), donde dos o más percusionistas se desafiaban en el escenario con la espontaneidad y fuerza de sus solos de batería. Con el paso del tiempo, los cambios en la industria musical llevaron a la gradual desaparición de JATP como evento regular. Sin embargo, su impacto perdura hasta hoy. Granz continuó siendo un defensor incansable de los derechos civiles y del jazz hasta su muerte en 2001.

El Festival de Santander le rinde homenaje, reviviendo el ambiente de esos conciertos durante la Jam Session de clausura con solistas como el trompetista Terell Stafford, el saxofonista Julian Lee, el guitarrista Ulf Wakenius, el organista Ben Paterson y los percusionistas Mourad Benhammou y Willie Jones III, quienes precisamente confrontarán sus interpretaciones en una 'drum battle' al final del concierto.