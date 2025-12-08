El folclore y la tradición trashumante campurriana llegan a Roma La inauguración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores de la FAO en la capital italiana contó con las cántabras Angelines Balbás y Celia Macho

Pilar González Ruiz Santander Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:43 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

¿Qué une a habitanets de Noruega, Mongolia, Norteamérica y Campoo? Su pasado. Los próximos doce meses han sido declarados como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores por la FAO y Año Internacional de la Mujer Agricultora. El organismo de la ONU encargado de velar por los derechos relacionados con la comida y la agricultura poner así el foco en la visibilización de ambos elementos como claves en el desarrollo sostenible del planeta.

Los actos que marcan la apertura del ciclo anual tuvieron lugar en Roma y hasta allí se desplazaron dos campurrianas, Angelines Balbás y Celia Macho, madre e hija. Ataviadas con los trajes típicos del valle, albarcas incluidas, representaron una de las muestras de la tradición cántabra.

El director general de la FAO, Qu Dongyu fue el encargado de presidir el evento, en el que hubo representación internacional con nombres como el presidente de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh; el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Matías Carámbula; el coordinador de proyectos regionales en la FAO, Gregorio Velasco; los representantes de la Embajada Española en Roma, Fernando Miranda y Javier Renes y otros mandatarios de países de los cinco continentes.

Ampliar

Uno de los ingredientes más interesantes de la jornada fue escuchar de primera mano la experiencia de los representantes de distintas comunidades con tradición histórica en el pastoreo trashumante. Es el caso de los lapones que crían renos en Noruega, los indios y americanos con sus búfalos o los mongoles que atienden sus manadas de yaks por las grandes extensiones que en invierno llegan a -40⁰.

Todos ellos coincidieron en la necesidad de valorar, defender y transmitir el conocimiento tradicional de los pastores y en la urgencia que existe en determinadas zonas de proteger los terrenos de pastizal, para evitar su transformación para otros usos, lo que conlleva la desaparición de una comunidad entera y de su cultura.

La importancia de que las leyes se redacten teniendo en cuenta a los habitantes de los territorios a los que afectan y que favorezcan el desarrollo tradicional, que es el más sostenible para los pueblos y para el planeta, fue otro de los temas destacados a lo largo de la semana de ponencias y encuentros.

Las campurrianas, habituales en este tipo de citas para contribuir a promover las tradiciones propias, aprovecharon para establecer nuevos lazos, por ejemplo con la delegación de Uruguay, que «se mostró muy interesada en futuras colaboraciones, dada la ocasión que ofrece este Año Internacional para celebrar nuestra cultura y folclore», señalaron.