De izquierda a derecha, Eneko Arbea, Nicolás Alvear y Adrián Buenaga. C. C.

La Fundación Caja Cantabria reabre su ciclo de 'Jóvenes Intérpretes' con Nicolás Alvear Trío

El guitarrista santanderino, junto con Adrián Buenaga, saxo tenor y Eneko Arbea, batería, presenta sus credenciales musicales mañana en el Casyc UP

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El ciclo Casyc Jóvenes Intérpretes 2025 reabre la temporada mañana viernes, día 5, con la presencia de Nicolás Alvear Trío en una velada musical ... a las 19.30 horas en el Casyc Up. El guitarrista que da nombre a la agrupación, junto con Adrián Buenaga, saxo tenor, y Eneko Arbea, a la batería, configuran este proyecto musical. La amistad y el talento une a los intérpretes para unificar sus influencias dentro de la música afroamericana y la libre improvisación. A través de esta reunión de guitarra, saxofón y batería, desarrollan un repertorio original basado en la búsqueda de diferentes ritmos y ambientes. El objetivo de la formación es «generar paisajes sonoros diversos y transportar a la audiencia a diferentes estados. Todo esto desde la infinidad de la improvisación y un gran amor por la música y el arte». Nicolás Alvear (Santander, 2001) dedica su vida a formarse y a disfrutar de la música. Tras estudiar flauta travesera en su niñez comienza a adentrarse en la música moderna a través de la guitarra a los catorce años. Desde entonces se ha desarrollado en multitud de estilos y formaciones. En 2020 comienza sus estudios de jazz en Musikene, trabajando en su perfil como guitarrista y bajista y actúa en importantes clubes y festivales a nivel nacional.

