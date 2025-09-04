La Fundación Caja Cantabria reabre su ciclo de 'Jóvenes Intérpretes' con Nicolás Alvear Trío El guitarrista santanderino, junto con Adrián Buenaga, saxo tenor y Eneko Arbea, batería, presenta sus credenciales musicales mañana en el Casyc UP

Guillermo Balbona Santander Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

El ciclo Casyc Jóvenes Intérpretes 2025 reabre la temporada mañana viernes, día 5, con la presencia de Nicolás Alvear Trío en una velada musical ... a las 19.30 horas en el Casyc Up. El guitarrista que da nombre a la agrupación, junto con Adrián Buenaga, saxo tenor, y Eneko Arbea, a la batería, configuran este proyecto musical. La amistad y el talento une a los intérpretes para unificar sus influencias dentro de la música afroamericana y la libre improvisación. A través de esta reunión de guitarra, saxofón y batería, desarrollan un repertorio original basado en la búsqueda de diferentes ritmos y ambientes. El objetivo de la formación es «generar paisajes sonoros diversos y transportar a la audiencia a diferentes estados. Todo esto desde la infinidad de la improvisación y un gran amor por la música y el arte». Nicolás Alvear (Santander, 2001) dedica su vida a formarse y a disfrutar de la música. Tras estudiar flauta travesera en su niñez comienza a adentrarse en la música moderna a través de la guitarra a los catorce años. Desde entonces se ha desarrollado en multitud de estilos y formaciones. En 2020 comienza sus estudios de jazz en Musikene, trabajando en su perfil como guitarrista y bajista y actúa en importantes clubes y festivales a nivel nacional.

La Fundación Caja Cantabria reabre así su ciclo de 'Jóvenes Intérpretes' destinado a otras formas de expresión musical. El nuevo programa de actividad puesto en marcha por la entidad para la difusión del talento de los jóvenes intérpretes de Cantabria se puso en marcha con el foco nuevas expresiones y lenguajes musicales «con idéntico objetivo de acercar a la sociedad la creatividad de nuestros jóvenes». Durante 2024 participaron los intérpretes Marta Cubas, Elisa Ruiz, Teresa Saiz, Álvaro Vega Báscones, Daniel García, Miguel Diez, Hugo Selles, Carmen Santamaría y Toni Piñeno. En esta nueva edición han participado, en el ámbito de la música clásica, el violonchelista Guillermo García Gamaza y el oboísta Jorge Ortiz Jaén, acompañado por el pianista David Somavilla Herrera; en otras músicas, además de Nicolás Alvear, la violinista Emma Hidalgo que actualmente desarrolla su actividad musical en Bélgica; el guitarrista y cantautor Danu; y, en música tradicional, las Pandereteras de Ruente, Raquel, Lucía y Yoli. Otros apoyos Mención especial merece la colaboración acordada entre la Fundación y el Ayuntamiento de Arnuero para la participación en el ciclo del premiado como grupo cántabro más destacado dentro del Concurso Internacional de Música de Cámara de Arnuero, Los vientos del Trenti (18 de septiembre). Ambas instituciones comparten el objetivo común de «difundir la Música e incentivar la formación musical de los jóvenes intérpretes». La Fundación Caja Cantabria completa con este programa su proyecto musical, bien en colaboración con otras asociaciones como Música Antigua de Santander o Amigos del FIS, bien en la ejecución de programas propios como el Ciclo de Músicas Religiosas que en esta ocasión celebró su quincuagésima cuarta edición, convirtiéndose en uno de los ciclos musicales más longevos de la comunidad.

