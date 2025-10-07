'Habitar el vacío' del santanderino Jorge Talledo abre el Casyc PHoto

Estancias, ventanas, habitaciones, rastros de cotidianidad, objetos y prendas desprendidas de una situación tan habitual como azarosa. Huellas leves de vida entre claroscuros y diálogos ... de luces y sombras. Las imágenes de Jorge Talledo tienen algo de diario por completar, de cuaderno de bitácora extraño, propio y ajeno. Ahora una docena de ellas inauguran la nueva temporada expositiva del Casyc PHoto (19.00 horas) con la muestra 'Habitar el vacío'. Fotografías que revelan algunos de los lugares donde ha habitado en los últimos años. Jorge Talledo (Santander, 1997) ha vivido en Berlín, donde le sorprendió la pandemia, y Barcelona, y en ambas se ha nutrido de los aprendizajes compartidos con las personas encontradas a lo largo de su vida.

Siguiendo «un camino autodidacta en torno a la imagen y la estética, desarrolla su trabajo fotográfico junto a su círculo más cercano».

Talledo se formó en la Escuela de Diseño Vinsac, de Santander y se adentra en una mirada de autor cada vez más personal.

Su muestra, desde el jueves, inicia el programa del último trimestre del espacio santanderino y abre la programación del curso 2025-2026, estructurada en tres trimestres, dentro de esta apuesta que la Fundación Caja Cantabria viene realizando por difundir la fotografía y la cultura de la imagen en la región. En este punto de partida el jueves día 16 será el momento del encuentro con Miguel Ángel García. Con el título 'La curiosidad nunca mató al gato', el fotógrafo madrileño afincado en Cantabria trazará un extenso repaso a toda su carrera, casi seis décadas en las que la curiosidad siempre ha sido el motor de su trabajo. Ya el sábado 18 Jorge Cembranos dirigirá la clase magistral Espejos, máscaras, medias verdades, un taller de fotografía que profundizará en el retrato como vía de conocimiento personal a partir de conceptos como «persona» y «esencia». Talledo ya se dio a conocer a través del proyecto de Javier Vila. Sus miradas abrieron la Colección 2022 'Expatriados, exiliados y apátridas' en la primera exposición de su obra teniendo como escaparate el de La Caverna de la Luz. La provisionalidad, el viaje iniciático, la experiencia, la inestabilidad, la fragilidad y a la vez la determinación por arriesgar y por mostrar estaban y se hallan en esta nueva colección de imágenes, tal como subrayó Vila. En esa ocasión destacó «la experiencia vital del viaje, de la expresión a través de aquello que tiene a mano, que es la cámara fotográfica, es lo que nos muestra de manera cruda y descarnada en sus fotografías, con la dulzura de la fotografía íntima y personal a la que nos deja asomarnos». Además, el responsable del espacio de la calle del Sol sostiene que tras pensar en el problema de la vivienda, al mirar las fotos de Talledo, cree que está todo dicho. «Me fijo en su periplo vital. No difiere mucho del resto de los jóvenes. El de mis propios hijos. Se forman y se van. Se tienen que ir porque aquí no hay salidas. Pero la pregunta es ¿las hay en otros sitios?».