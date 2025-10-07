El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Talledo

'Habitar el vacío' del santanderino Jorge Talledo abre el Casyc PHoto

El fotógrafo, que ya protagonizó la apertura de una de las colecciones de La Caverna de la luz, reúne una docena de imágenes sobre algunos de los lugares donde ha vivido en los últimos años

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Estancias, ventanas, habitaciones, rastros de cotidianidad, objetos y prendas desprendidas de una situación tan habitual como azarosa. Huellas leves de vida entre claroscuros y diálogos ... de luces y sombras. Las imágenes de Jorge Talledo tienen algo de diario por completar, de cuaderno de bitácora extraño, propio y ajeno. Ahora una docena de ellas inauguran la nueva temporada expositiva del Casyc PHoto (19.00 horas) con la muestra 'Habitar el vacío'. Fotografías que revelan algunos de los lugares donde ha habitado en los últimos años. Jorge Talledo (Santander, 1997) ha vivido en Berlín, donde le sorprendió la pandemia, y Barcelona, y en ambas se ha nutrido de los aprendizajes compartidos con las personas encontradas a lo largo de su vida.

