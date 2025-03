«El patrimonio cultural de los logros históricos debemos mantenerlo vivo»

«China no es un modelo a exportar, sino una inspiración, porque está en condiciones de ganar a cualquiera», dijo este jueves Javier Cavada, presidente ... y CEO de Mitsubishi Power Emea, en una nueva sesión del Aula de Cultura de El Diario Montañés celebrada en el Ateneo. Él fue el encargado de dar la réplica en un fructífero diálogo de expertos, a Julio Ceballos, analista y columnista de este periódico, que este jueves presentaba su segundo libro; 'El calibrador de estrellas' (Ariel).

Ceballos pidió a Cavada acompañarle en la presentación porque «representa» mucho de lo que cuenta el libro que acaba de publicar: «el mérito, el esfuerzo, los planes a largo plazo; es el único occidental que forma parte del consejo de dirección de una multinacional japonesa», destacó. «Nada es azaroso, como no es casual el éxito de la economía China».

A pesar de su éxito, «parece que nadie pone el acento en lo que están haciendo bien», defendió. Pero cuando uno vive allí «se da cuenta de que el sistema funciona en muchos aspectos», si bien, aclaró, «no lo quiero glorificar, porque es un modelo que no nos sirve, es inexportable, como una flor que crece en su muy particular invernadero». Una flor venenosa que desequilibraría nuestra estructura de valores, que no está exento de realizar mejoras. «Hace falta mejorarlo porque Occidente ya no lidera el mundo». Un mundo que ve cómo se libra una guerra en Europa después de 70 años de paz interna.

A juicio del empresario asentado en Asia, «Julio nos da un toque de atención, nos abre los ojos», con un libro que funciona como una guía que rezuma esperanza. «Estamos en un momento en que toda la geopolítica está actuando de forma que tenemos una oportunidad brutal en Europa, para volver a ser la potencia que éramos, porque cada día lo somos menos».

«Los logros chinos son inapelables», corroboró Ceballos, que ha armado su libro en una serie de claves «que no son exclusivamente chinas». Todos sabemos lo que no queremos copiar; autoritarismo, vigilancia a la ciudadanía, control del mercado... Frente a ello, la meritocracia, la cultura del esfuerzo son ejemplos de dinámicas asentadas en las que merece la pena fijarse. Una de las claves para lograrlo, sería remar todos en la misma dirección, «pero para eso hay que tener claro hacia dónde se va», señaló Ceballos. «El Gobierno chino da un rumbo a sus ciudadanos y les explica el motivo». Se puede avanzar en esa dirección, pero «el patrimonio cultural de logros históricos es algo que debemos mantener vivo».

Entre los planes de los países asiáticos está ser independientes, no ser invadidos ni ser subordinados de otros países. «Una de las misiones de esta charla es sembrar la semilla de tener más ganas de defender lo que tenemos, porque no se defiende solo», añadió Cavada.

A Ceballos le frustra que «no se haga caso a esa llamada de atención», definida por los datos. Sin embargo, ambos son optimistas. Creen que el miedo no es una gran motivación para la acción, «es mejor ser didáctico», dijo. En términos geopolíticos se habla grandes fórmulas que cuesta entender, cuando de lo que se trata «es de no perder calidad de vida». El mismo bienestar «que nos adormece», porque si caes, siempre habrá una red, «al mismo tiempo nos paraliza y atrofia nuestra capacidad de reacción».

En el mundo «cada vez tenemos que consensuar más con gente de culturas muy distintas a las nuestras, que tiene las ganas muy frescas». En esta tesitura «tenemos que empezar a mirar lo que hacen otros bien», insistió el analista en el Ateneo.

Europa está siendo «un documental de cómo la riqueza desaparece rápidamente, un museo de los últimos tiempos», expuso Cavada. Para contribuir al cambio, «la gente joven tiene que salir de aquí, porque se aprende muchísimo». Máxime si vas a un sitio «complejo».

Leer más, «algo que todos podemos hacer», no encerrarse en planes de negocio, sino ponerse a ello y no echar balones fuera, «culpando a otro», son algunos de los tips decisivos que recapitula Julio Ceballos, que se reconoció como defensor e «hijo de la globalización». «Responsabilizarte de cuál es tu destino» y hacerlo sin dormirse en los laureles, pues como dice un proverbio chino: 'El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años y el segundo mejor momento es hoy'.