'Lujo y luto', una exposición sobre la visibilidad de la mujer, según Estefanía Martín Sáenz

Miércoles, 27 junio 2018

La muestra 'Lujo y luto', de Estefanía Martín Sáenz, protagoniza Conexiones XV, la nueva edición del programa puesto en marcha por Museo ABC y Fundación Banco Santander para contribuir «al desarrollo y la difusión del arte contemporáneo». La visibilidad de la mujer, la belleza y la fugacidad de los días son los territorios abordados por la artista a través de una serie de dibujos, casi escultóricos, en los que se mezclan la tinta o el grafito con bordados y collages o encajes sobre bastidores de tela estampada o papel.

'Lujo y luto' es una propuesta a modo de fábula; un cuento ilustrado que no entiende de soportes ni dogmas. Un relato convincente a la vez que inquietante en el que nada es para siempre, donde «la alegría de vivir, la sensualidad de los placeres o la concupiscencia de la carne no son sino la cara visible y terriblemente efímera de las sombras y el vacío», señala el crítico de arte Óscar Alonso Molina, comisario de la muestra.

Estefanía Martín Sáenz (Bilbao, 1982) es una de las jóvenes artistas españolas con mayor proyección internacional. Su personal trabajo, centrada en el dibujo y en la investigación de la material textil, ha sido galardonada recientemente con el I Premio de Arte Emergente Fundación Millennium BCP de Portugal (2018), así como el Premio XIX Circuitos de Arte Joven de Madrid (2008) y el Primer Premio de Dibujo DKV-Makma (2015).

Noemí Mendez destaca «la fragilidad de lo formal en contradicción con el lenguaje oculto que podemos exprimir de sus piezas»

El punto de partida de este trabajo inédito se sitúa en la referencia de dos piezas: una de la Colección Banco Santander y otra de la Colección ABC, con el fin de entablar un diálogo entre ambas y sirviendo de inspiración al conjunto expositivo. De la primera, la pieza elegida ha sido 'Bodegón de flores', del siglo XVII del pintor barroco Juan de Arellano; y de la segunda, una portada realizada en 1924 por el artista Manuel Escudero para 'Blanco y Negro' titulada Luciendo el mantón. El diálogo está servido a partir de la iconografía floral que ambas piezas comparten, «donde la belleza, la elegancia y el refinamiento se nos muestran tras la intervención de Martín Sáenz como aspectos fugaces de la existencia».

El proyecto comprende dos grandes piezas de tela estampada sobre bastidor donde la artista dibuja a través de bordados y trazos en grafito o en tinta china. Completa el proyecto un gran telón semicircular que envuelve la pintura de Arellano. Esta gran cortina de 10 metros de longitud muestra en su cara exterior una tela estampada y en la interior un terciopelo plateado. En ambas caras está representado en forma de dibujos el característico universo de la artista. Por último, una breve pieza audiovisual que concentra, mediante la técnica de animación, «todo un emblema del declive de la hermosura y el sigiloso triunfo de la muerte».

La artista confiesa intentar que su obra sea feminista, que «hable de mujeres fuertes que nos hicieron creer que eran débiles, de brujas que no son más que mujeres con poder y 'demasiado' preparadas, de escritoras a las que tacharon de frívolas porque no sabían que sus palabras eran igual de poderosas que una tormenta. Me interesa dar voz a quienes no la tienen», explica.

La exposición, que puede visitarse hasta el 16 de septiembre en las salas del museo, destaca por el entramado ecléctico de técnicas y soportes de los que Martín Sáenz hace uso. De madre costurera y con una hermana diseñadora de alta costura, Martín Sáez aprendió en casa los rudimentos del oficio, así como el amor por las telas y los tejidos. La publicidad es otro gran referente en la obra de esta bilbaína, que en el pasado desarrolló su carrera como escaparatista.

La crítica y comisaria cántabra Noemí Méndez destaca que en las piezas de la artista «se respira la fragilidad de lo formal en contradicción con el lenguaje oculto que podemos exprimir de ellas. Es interesante ver cómo las obras de Estefanía, que de un primer vistazo pueden parecer puramente estéticas, desvelan un entramado psicológico profundo y reflexivo».