'Las mujeres toman la cámara. Miradas desconocidas', nuevo ciclo del Centro Madrazo
Miércoles, 19 septiembre 2018

La obra de cineastas mujeres, «la idea de hacer visibles esas otras miradas que no suelen tener cabida en una industria donde las féminas han sido relegadas a un papel secundario», vertebra el ciclo 'Las mujeres toman la cámara. Miradas desconocidas' que la asociación Cineinfinito ha organizado desde este próximo viernes en el Centro Cultural Madrazo. Configurada por cuatro programas que se emitirán una vez al mes desde este mes a diciembre, la propuesta se abre con el programa dedicado a Maya Deren y proseguirá con las trayectorias de Gunvor Nelson, Carolee Scheneeman y Joyce Wieland. 'El universo de Maya Deren' inicia así el día 21 este ciclo comentado por Carolina Martínez López, experta en la obra de la cineasta.

Eleonora Derenkowsky, conocida como Maya Deren (Kiev, 1917), directora de cine, bailarina, coreógrafa y escritora ucraniana nacionalizada estadounidense, fue una de las principales realizadoras de cine experimental de los años 40. Se la considera «la madre de cine underground» en Estados Unidos. Sus películas se inspiran en el psicoanálisis y en el surrealismo. Su película 'Meshes of the Afternoon', premiada en el Festival de Cannes, está considerada una de las películas experimentales más influyentes del siglo XX.

En la jornada está prevista la proyección de dos sesiones de cortometrajes presentadas por Carolina Martínez, doctora en Bellas Artes (UCLM), especialista en Artes Escénicas, Cine y Danza y autora de 'El universo dereniano. Textos fundamentales de la cineasta Maya Deren'. La primera, 'Trilogía de la autorrepresentación', contiene 'Meshes of the Afternoon' (1945), 'At Land' (1944) y 'Ritual in Transfigured Time' (1946); y la segunda, 'Coreocine', la integran 'Study in Coreography for camera' (1945), 'Meditation on violence' (1948), y 'The Very Eye of Nigh'. La organización corre a cargo de Cineinfinito, asociación que apuesta por el cine alternativo y que ha elaborado otros ciclos con prestigiosas entidades de la ciudad, caso de Archivo Lafuente y Filmoteca de Cantabria. El pase tendrá lugar a las 18.00 horas, y la entrada será libre hasta completar aforo.

'Meshes of the Afternoon' es una de las obras más influyentes en el cine experimental americano. Obra no narrativa, se la ha identificado como un ejemplo clave de la 'película de trance', en la que la protagonista aparece en un estado onírico y la cámara revela su enfoque subjetivo. La figura central, interpretada por Deren, está en sintonía con su inconsciente, atrapada en una red de eventos oníricos que acaban desbordando la realidad.

'At Land' es una película experimental muda de 15 minutos dirigida y protagonizada por Deren. Narración onírica en la que una mujer es arrastrada por el mar hasta una playa, y emprende un extraño viaje en el que se encuentra con otras personas y con otras versiones de sí misma. Deren dijo una vez que la película trata sobre la lucha para mantener la identidad propia.

Y 'Ritual in Transfigured Time' sigue en silencio la perspectiva de Rita Christiani desde que entra en un apartamento y encuentra a Maya Deren inmersa en el ritual de devanar lana de un telar. Deren aporta aquí otra expresión de lo exterior que invade a lo interno a través de un aire extraño que la envuelve y la hechiza a medida que es transportada por el ritual. La continuidad de la película se establece «mediante el énfasis en la gestualidad y/o la danza a lo largo de ella».