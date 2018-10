El musical 'Funny Girl', eje del ciclo de la sala Los Ángeles Sheridan Smith protagoniza el musical. / Paul Coltas Esta obra semibiográfica, está basada en la carrera de la actriz, comediante y estrella de Broadway Fanny Brice y su tormentosa relación con el empresario y jugador Nick Ornstein LOLA GALLARDO Santander Miércoles, 31 octubre 2018, 07:41

El musical 'Funny Girl', que permite la oportunidad de visionar un montaje del West End de Londres, es la propuesta singular de la programación del cine santanderino Los Angeles para esta semana. En la segunda semana de programación de otoño de la sala que llegará hasta las navidades mañana jueves y el próximo sábado, días 1 y 3 de noviembre, respectivamente, se ofrece esta nueva entrega del quinto ciclo de proyecciones musicales «para los amantes de la ópera, el ballet y la música en general»

. En paralelo, el programa habitual de proyecciones, de miércoles a domingo, lo integran dos nuevas entregas: las proyecciones de la adaptación de Disney del relato de A.A. Milne, 'Christopher Robin', del director Marc Foster, una propuesta de carácter familiar; y, por otro lado, la comedia norteamericana 'Book Club' del guionista Bill Holderman con un elenco espectacular configurado por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Don Johnson y Andy García, entre otros. Jueves y sábado, a las 22.00 horas, está prevista la proyección en diferido del musical 'Funny Girl', representado en el Savoy Theater en el West End de Londres. Después de una gira exitosa por teatros ingleses, el musical aclamado por crítica y público llega a los cines con la presentación de Sheridan Smith en «la vuelta a la escena de una estrella inolvidable».

'Funny Girl' evoca a la estrella de Broadway, Fanny Brice, un papel interpretado por Barbara Streisand en Broadway, y adaptado cinematográficamente en 1968, sobre su tormentosa relación con el empresario y jugador profesional Nick Ornstein. Mientras que Brice fue aclamada como una de las grandes cómicas sobre el escenario, fuera se enfrentó a esa relación. La producción de 150 minutos, cuenta con la música de Jule Styne, letra de Bob Merril, libreto de Isabel Lennart y coreografía de Lynne Page. Elogiado por la crítica por tener un «irresistible encanto, ingenio y calidez» y destacando a Sheridan Smith como «la mejor estrella con diferencia», 'Funny Girl' presenta una multitud de icónicos y atemporales números musicales que incluyen 'People', 'I'm the greatest Star' y 'Don't Rain On My Parade'.

La próxima cita será el sábado, día 10, y de nuevo será la lírica la protagonista, con 'Aida y Luciano Pavarotti. Opera Legends'. Esta producción de 1986 desde el Teatro alla Scala de Milán, si bien no fue grabada con las posibilidades tecnológicas de hoy en día, «permite disfrutar por primera vez en cines de la gran actuación de Luciano Pavarotti en el papel de Radanes de la ópera 'Aida' de Verdi. El tenor está acompañado por Guenadi Dimitrova, Maria Chiara, Nicolai Ghiaurov, o Juan Pons.

La Scala hizo un despliegue sin medida en esta producción ya que pensaba ser registrada en vídeo, con lo que al gran elenco se sumó la impresionante puesta en escena en la que Luca Ronconi, su director, diseñó para la ocasión -tesoros saqueados, estatuas heroicas, esclavos luchando contra los azotes del látigo- y armonizó visualmente la música dirigida por Maazel.