Obra que preside el recital 'Manos', del artista Miguel Ángel García, quien expone actualmente en Altamira. DM

La Neocueva de Altamira acogerá 'Manos', 'Diálogos poéticos' de ocho autoras cántabras

Al recital organizado por el Museo el próximo sábado, le seguirá el lunes en la Biblioteca Central 'Poetas en la Plaza, contra la violencia machista', ambas citas impulsadas por Genialogías

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Dos recitales colectivos y con una elevada participación confluyen en los próximos días en Santillana del Mar y Santander vertebrados ambos por el activismo ... y la organización de la Asociación feminista de mujeres poetas, Genialogías. En la Neocueva del Museo de Áltamira, organizado por el propio museo y Genialogías, ocho poetas recitarán el próximo sábado a lasa 19 horas, en un entorno único: Ana García Negrete, Dori Campos, Elda Lavín, Marisa Campo, Maru Bernal, Nieves Álvarez, Raquel Serdio, Rosario de Gorostegui. Los poemas han sido elaborados específicamente para la ocasión.La poeta, narreadora y artista visual Nieves Alvarez coordina este proyecto y diseña 'Manos', una animación de las huellas de las manos de las ocho poetas que caminarán por las paredes de la cueva. El museo editará una antología ilustrada por Miguel Ángel García que se repartirá entre los asistentes. Pilar Fatás, directora de Museo de Altamira, y la propia Nieves Alvarez han escrito sendos textos sobre el simbolismo de esta acción poética. La poeta destaca que las manos de «las mujeres del Paleolítico Superior estuvieron aquí, pintando en las cuevas, participando de la vida y milagros del comienzo de un tiempo radical y transformador. Otras mujeres también han estado aquí, siguen estando aquí, ahora, sabiendo que hay que seguir investigando, descubriendo, mostrando al mundo sus hallazgos. El silencio carece de sentido». En Diálogos poéticos, «mujeres, poesía y Altamira es la ecuación en femenino que proponemos, a juicio de Pilar Fatás. El arte de la cueva de Altamira ha inspirado a artistas de las más diversas disciplinas, y entre ellas, también a poetas. Figuras como Alberti, Borges, Santos Torroella o Gerardo Diego le han dedicado emocionados versos a Altamira.... pero ¿dónde están las mujeres?». Gracias a esta propuesta de Genialogías, este grupo de mujeres poetas «llegan para llenar ese vacío y alzan su voz para dársela a aquellas mujeres paleolíticas que habitaron en Altamira». Sin nombres ni rostros conocidos, «pero que nos han legado lo que hoy es Altamira, en términos de vida, cultura y arte». En este conjunto de poesías hay 'Manos', manos de mujer pero también Naturaleza: ciervas, bisontes, uros, caballos, caverna, roca, piedra, ocre, luces y sombras, elementos que funden Naturaleza y Arte en la cueva de Altamira. «Y hay personas, mujeres que ríen, cantan, pintan, miran, descubren, sueñan, se asombran, entonces y hoy».

