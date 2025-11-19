La Neocueva de Altamira acogerá 'Manos', 'Diálogos poéticos' de ocho autoras cántabras Al recital organizado por el Museo el próximo sábado, le seguirá el lunes en la Biblioteca Central 'Poetas en la Plaza, contra la violencia machista', ambas citas impulsadas por Genialogías

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Dos recitales colectivos y con una elevada participación confluyen en los próximos días en Santillana del Mar y Santander vertebrados ambos por el activismo ... y la organización de la Asociación feminista de mujeres poetas, Genialogías. En la Neocueva del Museo de Áltamira, organizado por el propio museo y Genialogías, ocho poetas recitarán el próximo sábado a lasa 19 horas, en un entorno único: Ana García Negrete, Dori Campos, Elda Lavín, Marisa Campo, Maru Bernal, Nieves Álvarez, Raquel Serdio, Rosario de Gorostegui. Los poemas han sido elaborados específicamente para la ocasión.La poeta, narreadora y artista visual Nieves Alvarez coordina este proyecto y diseña 'Manos', una animación de las huellas de las manos de las ocho poetas que caminarán por las paredes de la cueva. El museo editará una antología ilustrada por Miguel Ángel García que se repartirá entre los asistentes. Pilar Fatás, directora de Museo de Altamira, y la propia Nieves Alvarez han escrito sendos textos sobre el simbolismo de esta acción poética. La poeta destaca que las manos de «las mujeres del Paleolítico Superior estuvieron aquí, pintando en las cuevas, participando de la vida y milagros del comienzo de un tiempo radical y transformador. Otras mujeres también han estado aquí, siguen estando aquí, ahora, sabiendo que hay que seguir investigando, descubriendo, mostrando al mundo sus hallazgos. El silencio carece de sentido». En Diálogos poéticos, «mujeres, poesía y Altamira es la ecuación en femenino que proponemos, a juicio de Pilar Fatás. El arte de la cueva de Altamira ha inspirado a artistas de las más diversas disciplinas, y entre ellas, también a poetas. Figuras como Alberti, Borges, Santos Torroella o Gerardo Diego le han dedicado emocionados versos a Altamira.... pero ¿dónde están las mujeres?». Gracias a esta propuesta de Genialogías, este grupo de mujeres poetas «llegan para llenar ese vacío y alzan su voz para dársela a aquellas mujeres paleolíticas que habitaron en Altamira». Sin nombres ni rostros conocidos, «pero que nos han legado lo que hoy es Altamira, en términos de vida, cultura y arte». En este conjunto de poesías hay 'Manos', manos de mujer pero también Naturaleza: ciervas, bisontes, uros, caballos, caverna, roca, piedra, ocre, luces y sombras, elementos que funden Naturaleza y Arte en la cueva de Altamira. «Y hay personas, mujeres que ríen, cantan, pintan, miran, descubren, sueñan, se asombran, entonces y hoy».

«Mujeres, poesía y Altamira es la ecuación en femenino que proponemos en homenaje a quienes habitaron el Paleolítico» Por otra parte, el próximo lunes, día 24, a las 19 horas, está previsto un gran recital en la Biblioteca Central de Cantabria, organizado por la Comisión del 8 de marzo de Cantabria y Genialogías, con el apoyo de la propia BCC, la poesía de 39 poetas de Cantabria. La Biblioteca también editará una antología maquetada e ilustrada por Nieves Álvarez. Las invitaciones han sido diseñadas por Mónica de la Parte. En esta cita participarán las voces de AG Topan, Almudena Campuzano, Ana García Negrete, Ángela Aranbarri Càrabé, Carlos Alcorta, Carmen Mora, Carmen Ruiz, Claudia Gutiérrez Valero, Darío Rivas Sánchez, Dori Campos, Elda Lavín, Fernando Llorent, Imanol Gómez, Jhetro Legrand, Jose Elizondo, Juan Francisco Quevedo, Juanjo Galíndez, Manuel Pereda, Mar Gómez Iglesias, Mar Pajarón, Marcos Díaz, María Luz Quiroga, Mariano Calvo Haya, Marina Gurruchaga, Marisa Campo, Maru Bernal, Mercedes Fernández González, Mar i bel Valdivia, Montse Barrero, Nieves Álvarez, Paloma Bienert, Rafael Fombellida, Raquel Serdio, Regino Mateo, Rosario de Gorostegui , Sergio Balbontín, Silvia Prellezo y Vicente Blanco. 'Poetas en la plaza, contra la violencia machista' reunirá así a estas treinta y siete voces que abordarán, principalmente, dos temas: el amor y la violencia contra las mujeres».

