Ruth Orkin, la mirada «que creó su propio lenguaje cinematografico»

Rosa M. Ruiz Santander Sábado, 19 de julio 2025, 02:00

De pequeña, Ruth Orkin (Boston, 1921/Nueva York, 1985) soñaba con ser cineasta y dirigir sus propias historias. Su madre, Mary Rubi, era una ... destacada actriz de cine mudo pero la niña creció en un mundo en el que las mujeres aparecían únicamente delante de las cámaras «como alimento del sueño americano». El sindicato de cine del país no permitía por entonces que las mujeres dirigieran y a Orkin no le quedó más remedio que 'rodar' con su cámara de fotos, aquello que Hollywood no le permitía. Así lo explica Anne Morin, una de las grandes especialistas europeas en historia de la fotografía, y comisaria de la exposición 'Ruth Orkin. New York, New York', que desde ayer y durante los próximos tres meses se puede visitar en el Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), en una nueva colaboración de esta institución con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Festival PHotoEspaña.

Con el tiempo, aquella niña que soñaba con dirigir películas cursó estudios de fotografía en Los Ángeles City College y acabó convertida en una de las grandes fotoperiodistas del siglo XX, desarrollando una respetada carrera profesional y colaborando con revistas como 'Life' o 'The New York Times' Sin embargo, la muestra recién inaugurada viene a demostrar que «es un error calificar el trabajo de Orkin únicamente como fotoperiodismo porque es mucho más que eso», según la comisaria quien destaca que sus imágenes están tomadas con mecanismos que se utilizan en el cine, como la fragmentación o la repetición, la reconstrucción del movimiento a través de fotos e incluso que supo infiltrar «tiempo y continuidad» en su obra. Fue una de sus series fotográficas: 'American Girl in Italy', que se puede ver en esta muestra y que en palabras de la comisaria «anticipa lo que medio siglo más tarde se ha llamado #MeToo», la que la hizo conocida en todo el mundo. Una icónica imagen que recoge el paso de una joven norteamericana por una calle de Florencia poniendo el foco en las miradas de deseo de los 14 hombres que se apostan a ambos lados para contemplarla. Noticia relacionada El Nueva York de Ruth Orkin Ademas de esa foto, la muestra reúne otras 45 fotos más acompañadas de documentos de trabajo, cámaras originales, hojas de contacto, recortes de prensa y objetos personales, componiendo un relato coherente que permite descubrir no solo la forma de trabajar de la artista, sino también su papel como mujer fotógrafa en un entorno históricamente masculino. Así lo explicó Anne Morin durante la presentación en un acto en el que estuvo acompañada por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el rector de la UIMP, Carlos Andradas; la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la misma institución, Matilde Carlon; la concejala de Cultura, Noemí Méndez y la coordinadora del CDIS, Manuela Alonso Laza. Viajes y retratos La propuesta, tal y como señalaron ofrece una mirada profunda al proceso creativo, al método documental y al contexto de producción de las imágenes. Entre las piezas expuestas se puede contemplar la serie que realizó con tan solo 17 años y decidió recorrer con la única compañía de su cámara Estados Unidos en bicicleta. Un viaje que inició en Los Ángeles y concluyó en Nueva York y cuyo resultado tituló 'No tengas miedo a viajar sola'. Además, en el CDIS se pueden contemplar retratos de algunos destacados artistas de la época como Marlon Brando o Lauren Bacall, el cineasta Alfred Hitchcock e incluso un divertido Albert Einstein. Completan la exposición distintas imágenes captadas en Nueva York, «todas ellas con un estilo muy cinematográfico en lo que se refiere tanto a la forma de ordenar la escena como a la captura, edición, decisión y narrativa» y en lo que destacan escenas cotidianas de la vida de la Gran Manzana y sus habitantes. Por último también se pueden contemplar las fotografías que tomó mientras rodaba su película 'Pequeño fugitivo', porque sí, en el año 1953 finalmente pudo cumplir su sueño y dirigir una película junto a su marido que, además, marcó profundamente la historia del cine en particular La Nouvelle Vague. Sin embargo en los títulos de crédito, tal y como resalta Anne Morin, solo aparece el nombre de su esposo: Morris Engel.

