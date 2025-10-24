Primer asalto

Es este el primer volumen del proyecto de publicación de la poesía completa de Jesús Munárriz (San Sebastián, 1940), que ha dedicado su vida a la poesía. Una dedicación tan intensa como la de Munárriz al ámbito poético ha dado innumerables frutos, por esa razón está previsto que la obra incompleta se recoja en tres amplios volúmenes cuyo contenido se anuncia en la contracubierta del que ahora comentamos.

«Escribo poesía a menudo, casi a diario, y la leo también y la traduzco, por afición y por oficio, casi casi todos los días, ... y tengo bastante claro qué poesía me gusta y cuál no, y por qué en ambos casos, tengo mis preferencias y mis amores como lector, pero también mis rechazos y mis diferencias, y cuando leo el libro de un desconocido que se presenta a un premio de cuyo jurado formo parte o que me lo envía con ánimo de que se lo comente (cosa que no suelo hacer) o de que se lo publique, suelo tener bastante claros los criterios por los que lo apoyo o lo rechazo, lo considero o no premiable o publicable, y lo defiendo o lo rechazo de acuerdo con ellos, pero no me he detenido nunca a sistematizar, recopilar y exponer esos criterios que definen mi relación con la poesía», afirma el propio autor.

La publicación Titulo Poesía Incompleta (1972-1988)

Autor Jesús Munárriz

Editorial Edición de Pedro López Lara.Editorial: Hiperión.

Páginas 366

Precio 22,00 euros

Sorprenderá al lector el título: 'Poesía incompleta' y no es para menos, pero se justifica porque no se incluirán sus cuatro libros de haikus, sus tres libros de poesía infantil, las canciones recogidas en 'Viva voz' (2002) y algunos libros inéditos. Haciendo gala de su proverbila ironía, Munárriz escribe en el poema 'De poeta a poeta', los siguientes versos: «De poeta a poeta, / enhorabuena, / ¿cómo podría hacerme / con sus obras completas?». Aclarado esto, conviene centrarse en los libros que incluye el periodo acotado en este primer volumen: 'Viajes y estancias', 'De amor me quedan estos versos', 'Viejos poemas de la vieja Europa', 'Cuarentena', 'Segunda cuarentena', 'Emblemas', 'Viento fresco', 'Código de señales', 'Esos tus ojos', 'Camino de la voz' y 'Alfa', estos dos últimos, inéditos hasta ahora. No podemos obviar además otras dos actividades ligadas indivisiblemente a la creación poética, como son la traducción y la edición. Munárriz ha vertido al castellano a numerosos poetas alemanes; franceses, anglosajones y portugueses. En cuanto a la edición, en 1975 fundó junto a Maite Merodio, fallecida recientemente, Ediciones Hiperión, pero antes fue cofundador y director de la editorial Ciencia Nueva, codirector de la colección de poesía 'Saco roto' de la editorial Helios y director de publicaciones de la editorial Siglo XXI en España.

Pedro López Lara, poeta y responsable de esta edición, nos ofrece algunas precisiones sobre su labor. En primer lugar, y con respecto a las variaciones textuales y la fijación de los textos, aclara que Jesús Munárriz ha sido quien «ha seleccionado las que ha creído preferibles (o bien, a veces, se ha decantado por una nueva). El poeta, al margen de ello, ha decidido al releer los textos introducir ligeras modificaciones en determinados versos. En segundo lugar, y en torno a la puntuación, explicita que se ha seguido también el criterio del autor, en especial en el uso de las mayúsculas. Por último, sobre el delicado asunto de las erratas, como resulta lógico, se han intentado eliminar las detectadas.

Munárriz ha confesado en alguna ocasión que comenzó a escribir versos a la temprana edad de 14 años y, desde entonces, no ha cesado en su escritura, combinada con letras de canciones. La música ha sido otras de sus grandes pasiones. Su primer libro, escrito en 1972, no se publicaría hasta 1975, pero, a partir de esa fecha, publicará regularmente una poesía ecléctica que recoge la multiplicidad de intereses del poeta. Por otra parte, la influencia que han ejercido en su poesía los poetas que ha traducido –tan variados en sus poéticas, además–―ha sido enorme, como se puede comprobar en los poemas de carácter literario en los que asoman las voces de sus autores predilectos, alemanes preferentemente –«Hermoso es, como Goethe, abrazar la vejez / con la mirada lúcida de la sabiduría…»–, pero también, por ejemplo, de nuestra tradición, como Quevedo, Machado, Juan Ramón o Cernuda, entre otros, o de la tradición japonesa, de la ha sido un porfiado difusor. Abundan en su poesía los temas políticos, los amorosos, los sociales, los religiosos, el paso del tiempo y la presencia de la muerte, pero los registros con los que se ha enfrentado a ellos son muy variados, desde lo trascendente se pasa apenas sin transición a lo satírico, desde lo trágico a lo humorístico. Cada poema de Jesús Munárriz se atiene a las circunstancias que lo motivaron, de ahí que no sea infrecuente encontrarnos con poemas breves donde prima la economía lingüística con otros muy extensos, en los que el detalle descriptivo se impone. Es el lector quien tiene la oportunidad de disfrutar con la presente edición de la versatilidad del poeta, que, si bien está al servicio de su necesidad expresiva, nunca abandona el rigor constructivo ni la búsqueda de la palabra más precisa.