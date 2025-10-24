El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Poesía

Primer asalto

En esta primera entrega de la 'Poesía incompleta' de Jesús Munárriz, se aprecia su versatilidad de un autor que, si bien está al servicio de su necesidad expresiva, nunca abandona la búsqueda de la palabra más precisa

Carlos Alcorta

Carlos Alcorta

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:21

Es este el primer volumen del proyecto de publicación de la poesía completa de Jesús Munárriz (San Sebastián, 1940), que ha dedicado su vida a la poesía. Una dedicación tan intensa como la de Munárriz al ámbito poético ha dado innumerables frutos, por esa razón está previsto que la obra incompleta se recoja en tres amplios volúmenes cuyo contenido se anuncia en la contracubierta del que ahora comentamos.

«Escribo poesía a menudo, casi a diario, y la leo también y la traduzco, por afición y por oficio, casi casi todos los días, ... y tengo bastante claro qué poesía me gusta y cuál no, y por qué en ambos casos, tengo mis preferencias y mis amores como lector, pero también mis rechazos y mis diferencias, y cuando leo el libro de un desconocido que se presenta a un premio de cuyo jurado formo parte o que me lo envía con ánimo de que se lo comente (cosa que no suelo hacer) o de que se lo publique, suelo tener bastante claros los criterios por los que lo apoyo o lo rechazo, lo considero o no premiable o publicable, y lo defiendo o lo rechazo de acuerdo con ellos, pero no me he detenido nunca a sistematizar, recopilar y exponer esos criterios que definen mi relación con la poesía», afirma el propio autor.

