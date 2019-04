El teléfono suena en casa de los Carnero Cristina Castaño y Javier Gutiérrez protagonizan la propuesta teatral de este fin de semana en la sala Pereda Sergio Peris-Mencheta presenta en el Palacio de Festivales su versión de la obra '¿Quién es el Sr.Smith?' ROSA RUIZ Santander Lunes, 22 abril 2019, 08:11

El señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. Un tipo de obra nada común que empieza como una sorprendente comedia pero que de pronto se convierte en thriller de suspense es la propuesta del Palacio de Festivales para este fin de semana. La producción, que se pondrá en escena el próximo viernes y el sábado lleva por título '¿Quién es el Sr. Smith?' está dirigida por Sergio Peris-Mencheta y protagonizada por Javier Gutiérrez y Cristina Ceballos.

Pero la programación del Palacio, tras el parón por la Semana Santa, se reanudará el jueves, con el regreso a la sala Argenta de la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria (Joscan) dirigida por Vladimir Stoupel que interpretará un programa con obras de G. Bizet (1838-1875) y de J. Brahms (1833-1897).

En la casa de los Carnero, que no tienen teléfono, el misterioso interlocutor insiste en hablar con el señor Schmit… Y lo que es más extraño aún, el matrimonio descubre que está encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece… El pánico se apodera de todo, La pesadilla no ha hecho más que comenzar.

'¿Quién es el Sr. Smith?' se estrenó en El Teatro Romea (Murcia) el 29 de septiembre de 2018 y llega a Santander tras haber pasado por distintas plazas con un gran éxito de público.

El texto original es de Sébastien Thiery, un actor y dramaturgo francés nacido en 1970, que Peris Mencheta ha adaptado a la escena española. Es una comedia, con tintes de tragedia pero, sobre todo, es un ejemplo del teatro absurdo que, desde el principio de la función no busca cerrar la historia sino que sea el espectador el que el que ponga su propio final.

El montaje juega mucho con quién es realmente uno y qué busca en la vida; con lo real y con lo inventado. Es una historia donde la negación de una realidad difícil, inquietante, perturbadora o simplemente insoportable puede volver ficticio lo meramente cotidiano, obligándonos a cuestionarnos qué es genuino y qué no.

En la versión española Peris Mencheta cuenta con dos populares intérpretes: Javier Gutiérrez, un actor de teatro, cine y televisión español, ganador de dos Premios Goya por su papel del detective Juan Robles en la película 'La isla mínima' y por 'El autor', y también conocido por sus interpretaciones en televisión en series como 'Estoy vivo', 'Los Serrano' o 'Águila Roja'.

Cristina Castaño también cuenta con muchas series de televisión en su trayectoria si bien, en los últimos siete años forma parte del reparto de 'La que se avecina'.

Ambos se acompañarán en el escenario de Armando Buika, Xabier Murúa y Quique Fernández.

El prólogo musical

El teatro será el fin de semana, pero el jueves, las puertas del Palacio de Festivales se abrirán para recibir de nuevo a la Joscan. Este concierto es el resultado de un intenso encuentro, con clases y ensayos durante el periodo no lectivo de Semana Santa, asistidos por prestigiosos profesores y Vladimir Stoupel como director musical invitado, para conseguir un resultado artístico de primer nivel y una experiencia pedagógica que permita a nuestros jóvenes proyectar sus expectativas profesionales y formativas a instituciones de primer nivel más allá de nuestras fronteras.

La última vez que los jóvenes músicos subieron al escenario fue el pasado mes de agosto, en un concierto ofrecido en esta misma sala dentro de la programación del Festival Internacional de Santander (FIS). Entonces estuvieron dirigidos por el maestro Enrique García Asensio.

Ciudadano francés desde 1985, Vladimir Stoupel vive actualmente en Berlín y se encargará también de llevar la batuta en este esperado concierto. Desde su debut como director a la edad de diecisiete años en Moscú, ha mantenido un perfil activo como director y pianista. Sus actuaciones han sido calificadas por la crítica como «enchanted» (Frankfurter Allgemeine) y «confident» (Tagesspiegel). Estos días ha compartido clase con los jóvenes integrantes de la orquesta, el proyecto de la Consejería de Cultura del Gobierno regional que, además de constituir una herramienta para la formación personal de los intérpretes se proyecta al mismo tiempo como un modelo social en el que se exploran y fortalecen valores, actitudes y experiencias de alto contenido comunitario.