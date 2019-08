Entrevista «He visto una Reina mucho más cálida, con más energía; me cambió la idea que tenía» Melchior (d) saluda a doña Letizia. La televisión pública alemana estrena un documental sobre doña Letizia que dirige la periodista Julia Melchior JULIÁN ALÍA Viernes, 23 agosto 2019, 18:41

La periodista alemana Julia Melchior dice no ser monárquica, aunque está muy ligada profesionalmente a la realeza. En su redacción se hacen documentales de historia y el que estrena este domingo, a las 19:25 horas, el canal ZDF de la televisión pública alemana, el de mayor audiencia, es sobre la reina Letizia, a quien «está de moda criticar, pero no siempre de manera justificada». «Grabar este documental ha sido un privilegio», cuenta Melchior, de 44 años, a este periódico sobre 'De profesión: Reina', que dedica uno de sus capítulos a la Corona española, porque «las monarquías tienen una dimensión histórica y política, pero también un lado humano, con sus luces y sombras».

- ¿Por qué habla tan bien español?

Quería aprender el idioma por una afinidad que tengo con España. Un verano, cuando estaba en la universidad (estudió Administración y Dirección de Empresas en Colonia) fui a aprender español a una academia de Madrid, a la que he vuelto a ir en otras vacaciones. También fui a un banco a hacer unas prácticas durante tres meses. Mi primer trabajo fue en una consultora estratégica de empresas, y me enviaron un año a Buenos Aires. Esa fue la clave para aprender el idioma, un año en Argentina.

- Muchos periodistas españoles se han puesto en contacto estos días con usted, pero ¿lo ha hecho alguna cadena española para comprar el documental?

Todavía no, pero desde el canal me han dicho que están con el tema de los derechos internacionales, porque al parecer hay interés ahora. Llevo un año estando en los actos. Todos los medios me han visto en ellos y no me han prestado mucha atención, y ahora, en una semana, me han abrumado y ha habido un interés muy grande por este documental.

- ¿Qué pretende el documental?

En los anteriores, el foco siempre había estado en la institución o en el jefe de Estado, y la reina había tenido un papel secundario. Para este, he estado en actos muy solemnes: Pascua Militar, Fiesta Nacional, visitas de Estado. El foco aquí está en su profesión: ¿Qué hace una reina en el siglo XXI, y cómo encaja una mujer moderna en ese papel tan tradicional?

Julia Melchior.

- ¿Qué opinión tiene de la reina Letizia?

Siempre la había visto muy formal en el papel de consorte, pero en el último año, cuando he seguido más de cerca su trabajo, he visto una Reina mucho más cálida, con más energía. Me cambió la idea que tenía de ella de los actos solemnes e institucionales.

- ¿Cómo es su relación con ella?

Como la de cualquier periodista que la sigue habitualmente. Ha sido una relación muy profesional. No soy amiga de la Reina ni nada, pero lo que sí ha hecho, cuando ha podido, en los actos más pequeños, es venir a saludarnos: '¿Qué tal? ¿Cuántos días os quedáis? Gracias por venir hasta Valladolid para cubrir este acto'. Nos saludaba porque sabía perfectamente que habíamos venido solamente por ella desde Alemania, tanto a Madrid, a Roma, a Mozambique, a Ginebra, a Valladolid, a Cáceres. Eso me gustó mucho y no es nada habitual en las reinas. Siempre me había parecido muy profesional y muy cortés, pero resultó además muy simpática. También me preguntaba si me trataban bien los colegas españoles.

- Pero no solo se ha centrado en doña Letizia...

Son tres documentales sobre la nueva generación de reinas. En Holanda, Bélgica y España hubo en un año relevos en la Jefatura de Estado. En 2013 y 2014 abdicaron los reyes y les sucedió la próxima generación. El objetivo es mostrar a esas tres reinas modernas, con una carrera y muy diferentes a las de la generación anterior. No es una ciencia muy profunda, es algo que está abierto a cualquier medio. Me pregunto por qué nadie lo ha hecho antes. Es posible acreditarse y hacerlo, no está prohibido. Algunos medios se quejaban: '¿Por qué una alemana tiene que hacer un documental sobre la Reina?'. Y yo pienso: '¿Por qué no lo habéis hecho vosotros?'.