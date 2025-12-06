Dolores Marco y Santi Cobo, campeones cántabros de cross corto

Santiago Cobo y Dolores Marco son los nuevos campeones cántabros de cross corto tras imponerse, en ambos casos con bastante autoridad, en Laredo, donde el ... Cross Costa Esmeralda ponía en juego el primer título individual de campo a través, a la espera de que se dispute la distancia larga. En una mañana en que el tiempo dio una tregua e hizo la competición más llevadera de lo que se podía temer por las lluvias de los últimos días –solo arreció en las carreras infantiles, pero sin llegar a enfangar el terreno–, la mejor temperatura y la ausencia de precipitaciones dejaron un terreno muy practicable, limpio y sin barro, aunque aun así exigente para los cientos de atletas que se dieron cita el sábado por la mañana en la villa pejina, en ambos casos sobre un circuito de 4.100 metros para las categorías absolutas.

En la clasificación femenina los dos primeros puestos quedaron muy marcados en un duelo entre veteranas, hasta el extremo de que tanto campeona y subcampeona se llevaron además la victoria en una de las categoría máster. No solo Dolores Marco (46 años), que tiró desde el principio decidida a buscar el título por la vía rápida, aventajó en 21 segundos a su principal oponente, la también veterana, aunque algo menos, María Eugenia Torre (44 años), sino que la del Bezana aventajó a su vez en 19 segundos a Laura Zumel en la lucha por la segunda plaza. Más competido estuvo el tercer puesto del cajón, que finalmente fue para la del Costa de Ajo, pero con solo tres segundos de renta sobre Olga Corral.

En la categoría masculina Santiago Cobo y Ricardo Lanza volvieron a dar muestras de su gran estado de forma. En lo que fue casi una fotocopia de lo ocurrido la semana pasada en Cueto, en lo que a la lucha por la victoria se refiere, ambos se colocaron pronto en cabeza del grupo. De nuevo Cobo tuvo un cambio de ritmo decisivo para marcharse en solitario y de nuevo Lanza fue el último en descolgarse. Así se llevó la victoria el del Atletismo Corrales, mientras que el joven Lanza se aupaba a la segunda plaza del podio, a doce segundos del ganador, llevándose de paso el título autonómico sub 23, una categoría en la que en estos momentos no encuentra rival en el atletismo cántabro.

No lo tuvo sencillo en la carreta absoluta, con un apretado final frente a Víctor Carriles por el subcampeonato cántabro. Este final de muestra de lo igualado de la prueba masculina, más allá de la destacada actuación de un Cobo que cuando consiguió marcharse en solitario ya se aseguró virtualmente el título mientras un nutrido grupo luchaba por las otras dos plazas del cajón.

Resto de categorías

La mañana se abrió con las carreras de las categorías inferiores, en las que se fueron sucediendo como nuevos campeones montañeses Pablo Lanza Trueba y Daniela Calle (sub 8), Enzo de la Loma y Lola Lobato (sub 10) Marcos Agüero y Leire González (sub 12), Víctor Múgica y Danna María San Martín (sub 14), Mateo Respuela y Daniela Herrera (sub 16), Abdesabour Abbassi Bakil y Daniela Rada (sub 18), Alejo Sánchez y Lucía Fernández (sub 20) y Ricardo Lanza y Myriam Dorao (sub 23)Entre los veteranos se impusieron David Gómez y Milagros Soto (máster 35), José Antonio Anievas y María Eugenia Torre (máster 40), Alberto Grijuela y Dolores Marco (máster 45) y José Ángel Sañudo y Merche Palacios (máster 50).