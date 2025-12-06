El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Atletismo

Dolores Marco y Santi Cobo, campeones cántabros de cross corto

Dominan en Laredo sus respectivas carreras para llevarse el título

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:14

Santiago Cobo y Dolores Marco son los nuevos campeones cántabros de cross corto tras imponerse, en ambos casos con bastante autoridad, en Laredo, donde el ... Cross Costa Esmeralda ponía en juego el primer título individual de campo a través, a la espera de que se dispute la distancia larga. En una mañana en que el tiempo dio una tregua e hizo la competición más llevadera de lo que se podía temer por las lluvias de los últimos días –solo arreció en las carreras infantiles, pero sin llegar a enfangar el terreno–, la mejor temperatura y la ausencia de precipitaciones dejaron un terreno muy practicable, limpio y sin barro, aunque aun así exigente para los cientos de atletas que se dieron cita el sábado por la mañana en la villa pejina, en ambos casos sobre un circuito de 4.100 metros para las categorías absolutas.

