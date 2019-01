Atletismo Aboitiz: «Me gusta que todos los que participan en una carrera tengan su fotografía» Pedro Aboitiz San Emeterio / J. Penagos El fotógrafo Pedro Aboitiz San Emeterio, presidente de la Asociación Deportiva Amigos del Deporte, se ha convertido por derecho propio en un miembro más de la familia del atletismo cántabro ABEL VERANO Laredo Lunes, 21 enero 2019, 07:34

A sus 63 años, Pedro Aboitiz, cronista de atletismo y aficionado a la fotografía, además de ocupar el cargo de presidente de la Asociación Deportiva Amigos del Deporte (que organiza la prueba de los 10 kilómetros de Laredo), se ha convertido por derecho propio en un miembro más de la familia del atletismo cántabro. Allá donde hay una prueba, ya sea oficial o de carácter solidarios, allí está Pedro, jubilado de la banca, con su cámara en mano. Y todo lo hace de manera altruista, simplemente porque le gusta este deporte y porque quiere dar visibilidad a la gente que participa, aunque no sean los primeros en cruzar la meta.

-¿De dónde le viene su afición por el atletismo?

-Cuando era pequeño me gustaba ver todas la pruebas de atletismo que se celebraban en Laredo. Cuando volvía del colegio veía a los chavales del Club Atlético Laredo. Recuerdo los primeros crosses en la Alameda Miramar y la Copa de Europa de Maratón. Es un deporte que, a diferencia del fútbol, es menos competitivo. En una carrera sólo gana uno y eso lo saben todos los que participan. Lo bonito de este deporte es que dentro de una carrera hay varias carreras. Hay gente que corre simplemente por practicar deportes y otros buscan simplemente hace una marca. Luego te vas a comer con los amigos... Además, en el atletismo los ídolos o referentes son más accesibles, puedes incluso correr tomar la salida con algunos de ellos. En el fútbol eso es muy difícil.

-¿Llegó usted a practicar este deporte entonces?

-La verdad es que no fue hasta los 37 años cuando empecé a correr. Fue animado por un grupo de amigos que decidieron que había que hacer algo para estar en forma y pasar un buen rato. De ahí salió el Club Amigos del Deporte, que presido desde hace diez años.

-¿Sigue corriendo en la actualidad?

-No, lo tuve que dejar hace ya diez años por problemas en las rodillas. La última prueba en la que participé fue en el maratón de Roma en el año 2017. A partir de ahí opté por practicar ciclismo, que es una deporte que no te castiga tanto las rodillas. De hecho a alguna carrera me acerco en bicicleta. También hago natación.

-Además el club que preside organiza los '10 kilómetros de Laredo'.

-Así es, pero el que realmente lleva el peso de la organización de la prueba es Jonatan Flores, yo me dedico más al tema de las fichas de los atletas y otras tareas.

-¿Y cuándo surge su afición por hacer fotografías y crónicas de las pruebas que se celebran en Cantabria?

-Pues la verdad es que siempre hacia fotografías de las carreras senior con mi cámara compacta. Cuando dejé de correr, empecé a acudir a las pruebas que se celebraban en la región y luego revelaba las fotos y las regalaba a la gente. Cuando comenzó el tema digital y de las páginas web, Juanma Palacios, me animó a publicar mis fotos en la página web del PRC de Colindres (organiza desde hace años la prueba de los 10 kilómetros del Bajo Asón). Él se encargaba de hacer una pequeña crónica. Vimos que las visitas se disparaban los fines de semana cuando publicábamos las fotos. El problema vino cuando se acumulaban las fotos y no se podían publicar en el momento y a mí siempre me ha gustado la inmediatez de la noticia. Así que como Juanma no podía, por su trabajo, realizar esa tarea con tanta celeridad creé mi propia web (www.atletismoencantabria.es) y allí empecé a publicar las fotos de cada prueba con una crónica.

-¿A cuántas carreras acude en un año?

-El año pasado asistí a 90 eventros, entre pruebas y presentaciones. Me gusta ir a todas, sobre todo a las solidarias donde hay un fin social. Colaboro comprando mi dorsal, aunque no corra y hago unas fotos y crónica para que todos se puedan ver.

-¿Le habrán ofrecido dinero por sus fotos alguna vez?

-Sí, pero lo he rechazado, al igual que poner publicidad en mi web. No lo necesito el dinero y no quiero perder la independencia y autonomía que tengo para ir a las pruebas que quiera o pueda sin compromiso alguno.

-¿El agradecimiento de la gente es para usted su mejor recompensa?

-Cuando empecé a hacer fotos de cada prueba para la web, me propuse sacar hasta el último en entrar a la meta, porque en los medios de comunicación siempre salen los que ganan y creo que a todo el mundo le hace ilusión salir en una foto. De ahí que publique unas 700 fotos de cada prueba. No busco un 'me gusta' en internet, simplemente lo hago porque me apasiona este deporte, para acercar al atletismo a la gente y dar visibilidad a las carreras.