Baloncesto | LEB Plata El Igualatorio Estela cae en Azpeitia en el último segundo de la prórroga David Mangas, ayer, en su primer partido como entrenador del Estela. / Pablo Lanza El equipo santanderino, con su nuevo entrenador, David Mangas, en el banquillo, llegó al tiempo extra con opciones de triunfo, pero finalmente cosechó su segunda derrota en esta temporada LEILA BENSGHAIYAR Santander Jueves, 11 octubre 2018, 10:52

El Igualatorio no pudo este miércoles con el Juaristi ISB y cayó por 90-88 en un partido muy igualado que se decidió en la prórroga. Los cántabros, con nuevo entrenador en el banquillo, llegaron incluso a estar por encima de los guipuzcoanos en el marcador, pero el encuentro terminó con un 71-71 que forzó que el desenlace llegase en los cinco minutos de tiempo añadido. David Mangas no pudo debutar al mando del Igualatorio con una victoria y con este resultado el equipo encadena una racha de dos derrotas consecutivas. Una dinámica que los cántabros tratarán de revertir el próximo domingo a las 12.00 horas en Zamora ante el Alquimisa.

90 Juaristi Powel (28), Azpeitia (4), Merketegui (0), Salazar (2), Sanz (7), Berazza (15), , Riddle (12), Kahler (14), Orlov (4), Cordice (4). 88 Igualatorio Cantabria Thomas (2), Greenway (0), Peña (6), Kearse (6), Palazuelos (9), Iradier (0), Sutina (3), Ibarlucea (22), Sáchez (13), Barry (0), Nakidjim (27). Parciales: 1-14, 21-23, 20-15, 19-19, 19-17. Árbitros: Juan Manuel Uruñuela y Fernando Martínez. Incidencias: Partido disputado en el Polideportivo Municipal de Azpeitia (Guipúzcoa).

El Igualatorio saltó a la pista dispuesto a resarcirse tras perder en su debut en LEB Plata ante el Basket Navarra. El primer parcial fue toda una declaración de intenciones y los santanderinos lograron ponerse por encima en el marcador y cerrar el cuarto de inicio con un 11-14. La primera canasta del segundo cuarto no tardó en llegar gracias a un tiro en suspensión de Placide a los diez segundos de juego (11-16). Tras una pérdida local, de nuevo Placide anotó y el equipo de David Mangas alargó su racha tras un triple del cántabro Álvaro Palazuelos. El Juaristi ISB no daba con la tecla y veía como el Igualatorio mantenía su dominio. El segundo cuarto se cerró con un 21-23 en el marcador y los cántabros se fueron al descanso mandando en el partido con un 32-37. La cosa pintaba bien para el Igualatorio, que regresó a la cancha marcando pequeñas diferencias en el marcador. Sin embargo, el Juaristi ISB, liderado por Beraza y Riddle, consiguió hacerse con las riendas del partido y dio la vuelta al encuentro. Placide logró empatar antes de entrar al último cuarto y el marcador arrojó un 52-52 que sería un presagio de lo que estaba por venir. El último cuarto empezó bien para los de Mangas, que anotaron tres triples seguidos, pero el Juaristi ISB reaccionó y poco a poco consiguió empatar el partido (71-71) en la última jugada, lo que forzó la prórroga.

En el tiempo extra, el Juaristi ISB dio la vuelta al resultado (84-83) y se aprovechó de un 2+1 no señalado a Placide para amarrar la primera victoria de la temporada en su cancha (86-83). Pese a ello, el Igualatorio no se rindió y a través de un Placide enrachado intentó pelear por la victoria hasta el último segundo (90-88). No pudo ser.