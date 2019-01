Baloncesto | LEB Plata A punto de asegurar la permanencia Lamonte Thomas, vital ayer con 25 puntos. / Antonio 'Sane' El Igualatorio Cantabria Estela encarrila su clasificación para la fase de ascenso a LEB Oro, lo que a su vez le garantizaría seguir la próxima temporada en Plata ASER FALAGÁN Santander Domingo, 20 enero 2019, 15:22

Esta vez la luz se apagó en el último cuarto, como ocurrió contra elGijón. Pero esta vez David Mangas encontró a tiempo el diferencial, volvió a activar la corriente y el estropicio (un 0-8) no fue tanto como para provocar una derrota. El Igualatorio Cantabria Estela, que si no fuera por esas pájaras que irremediablemente sufre en todos los partidos sería un equipo temible, se impuso por 81-75 al Extremadura en el Palacio de los Deportes y sigue, pese a estos reparos, firme en su debut en LEB Plata. En un debut que está afrontando con sobresaliente. Y no estaría tan lejos de la matrícula de honor, si no fuera por esos momentos.

81 Igualatorio Thomas (25), Peña (2), Palazuelos (5), Nakidjim Mena (-), Iradier (0), Kearse (5), Sutina (14), Ibarlucea (0), Sánchez (2), Norris (17), Placide (11), Atewe(-) . 75 Extremadura Villarejo (15), Morgan (19), Medina (11), Martínez (0), Gallardo (6), Cardito (0), Álvarez (3), Álvarez (3), Fernández (6), Roberts (15), Mabior (0). Parciales. 19-13, 20-16, 27-27, 15-19 Árbitros. Juan Francisco González Cuervo y Aitor Gómez Hernández.Eliminaron por faltas al jugador visitante Arturo Fernández.

Un sensacional LamonteThomas cuya ausencia se nota, y mucho, cuando no está en las filas rojas, lideró a los estelistas en un partido que encarrilaron ya en el primer cuarto. Un triple de Villarejo abrió el partido con la primera ventaja visitante, pero no fue premonitorio. Porque desde el primer momento Thomas dejó claro que no iba a permitir sorpresas. De hecho, los cántabros llegaron ya con seis puntos de renta al final del primer cuarto (19-13); un buen diagnóstico, pero no lo suficiente como para presumir. El Igualatorio ha demostrado que necesita buenas rentas para seguir en el partido en esos momentos en los que se obnubila y le fallan las fuerzas o las ideas. Al descanso mandaban los locales por diez puntos, 39-29.

El segundo tiempo discurrió por el mismo camino, con Placide Nakidjim, Sutina y Thomas compensando con juego y puntos un partido en el que elIgualatorio no pudo echar mano como en otros del dominio del juego interior de Atewe.

Un tercer cuarto igualado y con muchos más puntos de los que está acostumbrado a ver el público santanderino (empate a 27) dio paso al pequeño apagón del último. El Igualatorio pareció acusar el intenso intercambio de golpes de anterior acto y vio cómo Paul Morgan y Pablo Villarejo lideraban a los visitantes hacia una remontada que estuvo cerca, pero que no finiquitaron. Aún con dos puntos de renta a favor, elIgualatorio rompió su ceguera con un parcial de 0-8 en contra, pero había margen de reacción suficiente para cerrar el partido (81-75).